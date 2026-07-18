애플, 오픈AI 이직 前직원 40명에 경고장…AI 동맹, 소송전으로

애플(위)과 오픈AI 로고. 연합뉴스

협력 관계였던 애플과 오픈AI가 영업비밀 분쟁을 계기로 사실상 정면 충돌했다.

애플은 오픈AI로 이직한 전직 직원 수십 명에게 법적 경고장을 보내 증거 보존과 면담을 요구했으며, 오픈AI는 혐의를 전면 부인하고 있다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 애플이 현재 오픈AI에서 근무 중인 자사 전직 직원 약 40명에게 법적 경고 서한을 발송했다고 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

서한에는 업무 관련 문서와 통신 기록을 그대로 보존하라는 명령과 함께 애플 측 변호인단과의 면담을 요구하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

이번 조치는 애플이 최근 오픈AI와 오픈AI로 자리를 옮긴 전직 애플 임직원 2명을 상대로 대형 소송을 제기한 이후 며칠 만에 나온 것이다.

애플은 소장에서 24년간 애플에 몸담았던 전직 임원들이 내부 기밀 정보를 탈취해 오픈AI로 이직했다고 주장했다.

특히 이번 갈등은 오픈AI가 애플의 전 최고디자인책임자(CDO) 조니 아이브와 손잡고 자체 인공지능(AI) 기기 개발을 추진하는 등 AI 하드웨어 경쟁이 본격화되는 가운데 불거졌다.

애플은 법원에 제출한 서류에서 소송에 포함된 증거들은 오픈AI가 저지른 광범위한 영업비밀 침해 행위의 ‘빙산의 일각’에 불과하다고 주장했다.

반면 오픈AI 측은 "의혹을 진지하게 받아들이고는 있으나, 이번 소송 제기에 타당한 근거가 있다는 그 어떤 증거도 알지 못한다"고 반박했다.

FT는 이번 소송이 실리콘밸리 대표 기업인 양사의 협력 관계가 사실상 끝났음을 보여주는 사례라고 평가했다.

특히 기업공개(IPO)를 준비 중인 오픈AI에는 적지 않은 법적 부담으로 작용할 수 있다는 분석도 나온다.

업계에서는 이번 분쟁이 단순한 인력 유출을 넘어 AI 시대 핵심 인재와 기술을 둘러싼 경쟁이 법정으로 번진 사례로 보고 있다.

양사는 과거 오픈AI의 생성형 AI 기술을 애플 음성비서 시리와 애플 인텔리전스에 연동하는 등 협력 관계를 이어왔다.

그러나 AI 하드웨어 개발과 핵심 인재 확보 경쟁이 본격화되면서 협력보다는 경쟁 구도가 뚜렷해지고 있다.

이번 소송 결과는 AI 산업의 인재 이동과 영업비밀 보호 기준에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

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