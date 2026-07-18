[속보] 이건태 ‘보완수사권 토론’ 취소…한동훈 “밀릴 것 같으니 도망”

더불어민주당 이건태 의원이 무소속 한동훈 의원과 진행하기로 했던 검찰 보완수사권 폐지 관련 공개토론을 하루 만에 취소했다.

더불어민주당 이건태 의원(왼쪽)과 무소속 한동훈 의원. 연합뉴스 자료사진

이 의원은 18일 페이스북을 통해 “지지해주시는 당원 동지들의 뜻과 우려를 외면하는 것은 옳지 않다고 판단했다”며 “이번 토론은 진행하지 않겠다”고 밝혔다.

앞서 검사 출신인 한 의원은 지난 16일 민주당을 향해 “보완수사권 폐지가 왜 국민의 이익에 반하는지 공개적으로 토론하자”고 제안했다. 이에 같은 검사 출신인 이 의원이 전날 “국민이 보는 앞에서 검찰이 왜 수사권을 가져가서는 안 되는지 하나하나씩 말씀드리겠다”고 응하면서 토론이 성사됐다.

대장동 사건 변호인 출신인 이 의원은 이날 “제가 토론에 응했던 이유는 한동훈이 윤석열과 함께 정치검찰을 앞세워 조작기소를 주도한 책임자라고 생각했기 때문”이라며 “그 책임을 국민 앞에서 분명히 묻고 싶었다”고 밝혔다.

이어 “당원 동지 여러분의 많은 의견과 조언을 무겁게 받아들인다”며 “당원 동지들의 뜻이 곧 우리 모두의 뜻”이라고 덧붙였다.

이 의원은 오는 8월17일 열리는 더불어민주당 전당대회 최고위원 선거에 출마한 상태다.

이에 대해 한 의원은 “이 의원이 토론을 앞두고 도망쳤다”며 “토론에서 일방적으로 밀릴 것 같으니 민주당 정치인들과 일부 지지자들이 도망치라고 압박을 가했다고 들었다”고 주장했다.

이어 “공당은 쪽팔리면 끝이다. 민주당은 끝”이라고 비판했다.

또 공개토론을 중계할 예정이던 JTBC를 향해 “민주당 의원 중에는 용기 있는 사람이 한 명도 없으니 앵커나 기자가 민주당 정권의 보완수사 금지 입장에서 물어주시고 제가 국민 앞에서 설명드리겠다”고 말했다.

이 의원은 이날 별도 페이스북 글에서 검찰에 보완수사권을 남겨 경찰을 견제하는 방식에는 반대 입장을 밝혔다. 대신 △보완수사요구권의 실효성 강화 △수사 평정의 인사 반영 등을 담은 경찰 개혁 방안을 제시했다.

국민의힘도 이를 비판했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 이 의원의 제안에 대해 “논점 흐리기”라며 “공소취소를 통해 이재명 대통령을 무죄로 만들려는 시도의 연장선”이라고 주장했다.

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