“없어지는 거야? 바뀌는 거야?”…기후동행카드 종료 앞두고 이용자 ‘혼란’

서울 종로구 광화문역 버스정류장에서 시민들이 버스에서 내려 이동하고 있다. 연합뉴스

기후동행카드 종료를 앞두고 온라인 커뮤니티에서는 이용자들의 혼선이 확산되고 있다.

서울시와 정부의 통합 일정이 늦어지면서 기존 이용자들은 새 카드 발급과 재등록 절차를 거쳐야 하는 데다 일부 할인 혜택도 당분간 끊길 가능성이 제기되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 기후동행카드 종료를 앞두고 정책 변경을 둘러싼 이용자들의 혼란이 확산되고 있다.

이용자들은 “기후동행카드가 없어지는 거냐”, “없어지는 게 아니라 플러스로 바뀌는 거라던데”, “아직 확정된 게 아니다. 검토 중이라고 한다”, “기후동행카드가 모두의 카드로 변경되는 거다”, “모두의 카드로 갈아타야 하나” 등의 질문이 이어지고 있다.

또한 “몇 달 뒤 또 바뀌는 거면 왜 지금 바꾸라는 거냐”, “이럴 거면 기후동행카드를 왜 없애는지 모르겠다”, “혜택이 그대로 유지되는지도 모르겠다” 등 불만의 목소리도 나오고 있다.

서울시는 정부가 추진하는 전국 단위 통합 교통카드 체계와 연계하기 위해 기존 기후동행카드 서비스를 종료하고 후속 서비스를 준비 중이다.

다만 통합 일정이 당초 계획보다 늦어지면서 과도기적 공백이 발생했고, 기존 이용자들은 정부가 추진하는 통합 교통카드 서비스인 ‘모두의 카드’를 당분간 이용해야 하는 상황이다.

현재 기후동행카드를 사용하는 이용자는 서비스 종료 이후 정부의 ‘모두의 카드’를 새로 발급받거나 회원가입과 휴대전화 등록 등 절차를 다시 거쳐야 한다.

여기에 통합 서비스가 시행되면 다시 새로운 카드 체계로 전환해야 할 가능성도 있다.

이용자들이 가장 불편을 호소하는 부분은 ‘과도기’다. 현재 기후동행카드를 모두의 카드로 바꿔야 하지만 통합 서비스가 시행되면 단기간에 카드를 두 차례 바꿔야 할 수도 있기 때문이다.

이에 온라인에서는 “몇 달 뒤 또 바뀔 카드를 지금 새로 발급받아야 하느냐”는 반응도 나오고 있다.

이 같은 혼란이 이어지자 서울시는 통합 서비스가 시행될 때까지 이용자 불편을 최소화할 수 있도록 안내를 강화하겠다는 입장이다.

전문가들은 중앙정부와 지방자치단체 간 정책 연계가 원활하지 않을 경우 이용자 혼란이 반복될 수 있다고 지적했다.

특히 정책 전환 과정에서는 행정 효율성보다 시민들의 이용 편의와 예측 가능성을 우선 고려해야 한다고 강조했다.

한편 기후동행카드는 2024년 1월 처음 출시된 교통카드 서비스다. 일정 금액을 지불하면 서울시내에서 정해진 기간 내 버스나 지하철, 따릉이 등 교통수단을 무제한으로 이용할 수 있다.

이에 대중교통을 자주 이용하는 직장인과 학생들의 대표적인 교통비 절감 정책으로 자리 잡았다.

서울시는 오는 8월 기후동행카드 서비스를 종료한다. 선불카드는 이달 31일까지 충전이 가능하며, 다음 달 29일까지 사용할 수 있다. 후불카드의 경우 8월 31일까지 사용할 수 있다.

이용자들은 서비스 종료 일정과 후속 카드 발급 절차를 미리 확인할 필요가 있다.

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