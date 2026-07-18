이란 “호르무즈서 유조선 2척 폭발”…美 “거짓 주장”

미국과 이란의 무력 충돌이 7일째 이어지는 가운데, 18일(현지시간) 한밤중 유조선 두 척이 폭발해 대형 화재가 발생했다고 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다.

호르무즈 해협. 로이터연합뉴스

이란 국영 IRNA 통신에 따르면 이란혁명수비대(IRGC)는 성명을 내고 “약 한 시간 전 미국 정보기관들에 속아 호르무즈 해협 남부의 기뢰 매설 구역을 통과하려던 유조선 두 척이 폭발해 대형 화재가 발생했다”고 밝혔다.

IRGC는 사고로 인한 인명 피해 여부와 선박 국적, 적재 화물 등 구체적인 내용은 공개하지 않았다. 보도 내용대로라면 폭발은 이란 현지 시각으로 18일 0시 무렵 발생한 것으로 보인다.

이란은 사고의 책임을 미국에 돌리며 호르무즈 해협의 안전이 사실상 무너졌다고 주장했다.

IRGC는 “미군의 악행으로 호르무즈 해협은 극도로 불안정해졌으며 사실상 완전히 폐쇄된 상태”라며 “미국의 침략 행위가 끝나지 않는 한 이 지역을 통한 원유와 천연가스, 화학비료 수출은 불가능하다”고 밝혔다.

이어 “선박들은 기만당하지 말고 기뢰 매설 구역으로 진입해서는 안 된다”며 항해 중인 선박들에 경고를 보냈다.

반면 미국 중부사령부(CENTCOM)는 이 같은 주장을 즉각 부인했다.

중부사령부는 엑스(X)를 통해 “이란 이슬람혁명수비대는 국제 수로인 호르무즈 해협에서 두 척의 유조선이 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 주장하고 있다”며 “대부분의 IRGC 주장과 마찬가지로 이것은 거짓”이라고 일축했다.

현재까지 유조선 폭발과 관련한 독립적인 확인은 이뤄지지 않았다. 다만 양측의 주장이 정면으로 엇갈리면서 호르무즈해협의 항행 안전을 둘러싼 불안감이 확산될 것으로 보인다.

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