“차에 가서 얘기 좀 하실래요?” 송지효, 편의점에서 겪은 예상 밖 일화 공개

배우 송지효가 최근 예상치 못한 상황에서 호감 표현을 받았던 경험을 털어놓으며 당시의 심경을 전했다.

배우 송지효가 최근 예상치 못한 상황에서 호감 표현을 받았던 경험을 털어놓으며 당시의 심경을 전했다. 송지효

17일 공개된 자신의 유튜브 채널 영상 ‘복날에 보면 좋은 영상ㅣ나홀로 바캉스 1탄’에서 송지효는 제작진과 편안한 대화를 이어가던 중 이성과 관련된 에피소드를 소개했다.

이날 제작진은 송지효에게 “번호 따여 본 적 있으시냐”고 질문했고, 그는 “내가 데뷔를 할 수밖에 없었을 때 번호 따여 봤다”며 “그건 캐스팅이었다”고 공개했다. 이어 잠시 고민하더니 “있었다”고 자신의 일화를 이야기하기 시작했다. 그는 “꽤 최근이다”고 말해 궁금증을 더욱 높였다.

송지효에 따르면 사건은 편의점을 방문했을 때 벌어졌다. 그는 모자와 마스크를 착용한 채 계산을 하러 갔는데, 계산 과정에서 아르바이트 직원이 다소 서툰 모습을 보이자 직접 계산을 도와주며 몇 마디 대화를 나눴다고 설명했다.

이후 계산을 마치고 인사를 한 뒤 편의점을 나섰지만, 해당 직원이 뒤따라와 말을 걸었다고 한다. 직원은 “너무 제 스타일이어서 차에 가서 얘기 좀 하실래요?”라고 제안했다고.

초면인 사람으로부터 차량 안처럼 사적인 공간에서 대화를 하자는 갑작스러운 제안을 받은 송지효는 정중하게 거절 의사를 밝혔다. 그는 당시 상대에게 “괜찮다. 가던 길 가시면 될 것 같다”는 뜻으로 답하며 상황을 마무리했다고 말했다.

다만 예상치 못한 호감 표현 자체는 기분 좋은 기억으로 남았던 것으로 보인다. 그는 이야기를 마무리하며 돌아서서는 속으로 기분이 좋았던 감정을 솔직하게 털어놨다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지