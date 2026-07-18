‘하트시그널4’ 이주미 “저는 성형 수술을 했다, 눈 수술을 했다”

프로그램 ‘하트시그널4’를 통해 얼굴을 알린 변호사 이주미가 자신의 외모 변화에 대해 솔직하게 털어놨다.

프로그램 ‘하트시그널4’를 통해 얼굴을 알린 변호사 이주미가 자신의 외모 변화에 대해 솔직하게 털어놨다. 사진은 ‘분명히 뭔가 달라졌다…(처음 꺼내는 나의 외모탐구 이야기)’ 영상 속 이주미. 터틀이주미

최근 이주미는 자신의 유튜브 채널 ‘터틀이주미’에 외모 변화 과정을 다룬 영상 ‘분명히 뭔가 달라졌다…(처음 꺼내는 나의 외모탐구 이야기)’을 공개하며 그동안 많은 이들이 궁금해했던 성형 및 시술 경험을 직접 설명했다.

영상에서 그는 “나의 성형과 시술 이야기를 해보겠다”며 “저는 성형 수술을 했다, 눈 수술을 했다”고 밝혔다.

그는 “작년 가을에 쌍꺼풀 매몰 수술을 했고 원래 쌍꺼풀이 제가 겹쌍꺼풀이었다”고 고백했다. 각각 2개, 4개씩 있다고 설명한 그는 쌍꺼풀이 여러 겹으로 잡혀 눈을 뜨는 데 불편함이 있었다고.

이를 개선하기 위해 쌍꺼풀 수술을 결심한 그는 “쌍꺼풀 라인을 하나로 찝는 매몰법으로 수술을 했다”고 설명했다. 동시에 눈 밑 지방 재배치 수술도 진행했다고. 그렇지만 수술 후 약 3개월이 지나 눈이 잘 안 떠지는 현상이 발생해 이를 보완하기 위해 안검하수 교정술을 추가로 받았다고 설명했다.

그에 따르면 안검하수 수술은 눈과 근막을 묶어 힘을 잡아주는 것이라고. 해당 수술을 통해 눈 뜨기가 엄청 편할 거라는 이야기를 들은 경험을 전했다.

한편 이주미는 지난 2023년 방송된 채널A 연애 예능 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했다. 방송 이후 유튜브를 통해 일상과 다양한 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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