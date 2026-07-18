“지금 아니면 못 먹는다”…카페마다 ‘복숭아 음료’ 쏟아지는 이유

여름 대표 과일인 복숭아의 출하가 본격화하면서 식음료 업계가 복숭아를 활용한 신제품을 잇달아 내놓고 있다.

일화 제공

생복숭아 과육과 자두, 얼그레이 등을 조합한 카페 음료부터 당 함량을 낮춘 스무디와 저칼로리 탄산음료까지 제품군도 다양해졌다.

18일 업계에 따르면 주스 브랜드 잠바는 제철 복숭아를 활용한 시즌 한정 음료 3종을 출시했다.

‘리얼 복숭아 듬뿍 스무디’는 잘 익은 백도를 갈아 만든 스무디에 생복숭아 과육과 콜라겐 펄을 더한 제품이다. 복숭아 과육의 아삭한 식감과 펄의 쫄깃한 식감을 함께 살렸다.

‘리얼 복숭아&자두 스무디’는 복숭아와 자두를 함께 갈아 만든 뒤 자두 반쪽을 토핑으로 올렸다.

‘리얼 복숭아 얼그레이 리프레셔’는 얼그레이 티에 생복숭아 과육을 넣고 탄산을 더한 음료다. 복숭아의 단맛과 얼그레이 향, 탄산의 청량감을 한꺼번에 느낄 수 있도록 구성했다.

잠바 관계자는 “여름철 사랑받는 과일인 복숭아를 신선하고 맛있게 즐길 수 있도록 시즌 메뉴를 선보였다”며 “앞으로도 계절의 신선한 과일을 활용한 다양한 메뉴를 통해 기분 좋은 에너지를 전할 것”이라고 말했다.

컴포즈커피도 복숭아를 활용한 ‘저당 복숭아 스무디’와 ‘복숭아 캐모마일 티브리즈’를 내놨다.

저당 복숭아 스무디는 복숭아의 달콤한 풍미와 과육감을 살리면서 당 함량을 낮춘 메뉴다. 과일 음료는 마시고 싶지만 당 섭취가 부담스러운 소비자를 겨냥했다.

복숭아 캐모마일 티브리즈는 캐모마일 티에 복숭아와 청귤을 더한 블렌딩 티다. 복숭아의 단맛에 청귤의 산뜻한 맛을 더했다.

컴포즈커피 관계자는 “무더운 여름철 시원하게 즐길 수 있도록 과일 본연의 풍미와 다채로운 식감을 균형 있게 담아내는 데 중점을 뒀다”고 말했다.

일화는 초여름에 짧은 기간 수확되는 신비복숭아를 활용한 저칼로리 과즙 탄산음료 ‘팅글 리얼에이드 신비복숭아’를 출시했다.

신비복숭아는 천도복숭아처럼 표면이 매끄럽고 붉지만 속은 백도처럼 희고 부드러운 품종이다.

제품에는 복숭아 과즙 15%가 들어갔다. 250㎖ 캔 한 개의 열량은 12㎉다. 일화는 복숭아 과즙에 탄산을 더해 달콤한 과일 향과 청량감을 함께 살렸다고 설명했다.

기존 ‘팅글 리얼에이드 오렌지’와 ‘팅글 리얼에이드 청사과’에 신비복숭아 맛을 추가하면서 제품군도 3종으로 확대됐다.

식품업계가 복숭아 제품을 잇달아 내놓는 배경에는 계절의 맛을 제때 즐기려는 ‘제철코어’ 소비가 자리 잡고 있다.

제철코어는 특정 계절에만 맛볼 수 있는 식재료나 음식을 일부러 찾아 소비하는 흐름을 뜻한다. 복숭아처럼 향과 색이 뚜렷하고 판매 시기가 제한된 과일은 계절 한정 제품을 만들기에도 유리하다.

업계 관계자는 “복숭아는 달콤한 맛과 향긋한 풍미가 뚜렷해 스무디와 차, 탄산음료 등 다양한 제품에 활용할 수 있다”며 “제철 원물을 활용한 계절 한정 제품 경쟁이 이어질 것으로 보인다”고 말했다.

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