“냉감이불 사고 한우도 반값에”…주말 유통가 여름 할인 쏟아진다

본격적인 여름 휴가철을 앞두고 유통업계가 주말 쇼핑객 잡기에 나섰다. 백화점은 스포츠와 패션, 캐릭터를 앞세운 팝업과 시즌오프 행사를 준비했다. e커머스는 냉감 침구와 바비큐용 먹거리 할인에 나섰고, 대형마트와 슈퍼는 소고기와 전복 등 여름철 보양식 가격을 낮췄다.

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18일 업계에 따르면 롯데백화점 본점은 19일까지 스포츠 레저관 리뉴얼 2주년을 기념해 ‘헬로 서머 바이브’ 고객 감사제를 진행한다.

아식스 ‘노바블라스트6’ 등 신상품을 선보이고 스포츠 브랜드별 할인 혜택을 제공한다. 지하 1층 코스모너지 광장에서는 러닝 브랜드 ‘네거티브 스플릿 클럽’ 팝업을 운영한다.

행사 기간 스포츠·아웃도어 상품을 단일 브랜드에서 30만원 이상 구매하면 구매 금액에 따라 모바일 상품권을 증정한다.

잠실점 지하 1층에서는 오는 9월 17일까지 tvN 예능 프로그램 ‘스트릿 레스토랑 파이터’ 셰프들의 메뉴를 맛볼 수 있는 릴레이 팝업스토어를 연다.

첫 주자는 한식 오마카세 ‘을지로보석’을 운영하는 조서형 셰프다. 김호윤·곽동훈 셰프 등 방송 출연진이 순차적으로 참여하며, 주말에는 셰프들이 직접 매장을 찾아 고객을 만나는 행사도 진행한다.

소셜미디어 후기 행사에 참여한 고객에게는 추첨을 통해 쇼핑지원금과 티빙 구독권 등을 제공한다.

신세계백화점은 22일까지 강남점 5층에서 패션 아이웨어 브랜드 ‘뭍’ 팝업스토어를 운영한다.

이번 팝업에서는 뭍과 디자이너 브랜드 ‘미세키서울’이 협업한 아이웨어 제품을 오프라인에서 처음 선보인다. 선글라스와 안경이 자외선 차단 용품을 넘어 여름철 패션 아이템으로 자리 잡은 점을 겨냥했다.

아이웨어 구매 수량에 따라 바캉스백과 레더백을 증정한다. 2명 이상이 각각 제품을 1개 이상 구매하면 즉석 폴라로이드 촬영 행사에도 참여할 수 있다.

현대백화점은 19일까지 점포별 시즌오프와 팝업 행사를 진행한다.

압구정본점에서는 한섬 시즌오프 행사를 열고 토템과 아뇨나 등 패션 브랜드의 이월 상품을 최초 판매가보다 최대 30% 저렴하게 판매한다.

더현대 서울에서는 22일까지 인기 캐릭터 ‘안경만두’를 활용한 ‘안경만두 타운’ 팝업을 연다. 키링과 인형, 파우치, 티셔츠 등 캐릭터 상품을 만나볼 수 있다.

롯데온은 19일까지 냉감패드와 여름이불 기획전을 진행한다.

벨리에프와 슬립앤슬립, 모던하우스, 알레르망 등 주요 침구 브랜드의 냉감패드와 여름용 이불을 할인가에 선보인다.

20일까지 진행하는 ‘브랜드 메가위크’에서는 날짜별로 특정 브랜드 상품을 집중 할인한다. 19일에는 매일유업, 20일에는 생활용품 브랜드 클리어 행사가 이어진다.

상하목장 유기농 멸균우유와 매일두유, 셀렉스 프로핏 드링크 체험팩 등을 할인 판매하고 중복 쿠폰과 카드 할인 혜택도 제공한다.

SSG닷컴은 22일까지 ‘쓱 장보기 페스타’를 열고 여름철 수요가 높은 먹거리를 특가에 판매한다.

한우와 와규 구이, 한돈 삼겹살 등 바비큐용 고기를 최대 40% 할인한다. 자두와 수박, 복숭아 등 제철 과일을 비롯해 비빔면과 간편식 냉면 등 여름 먹거리도 행사 상품에 포함했다.

행사 기간 최대 6000원 상당의 장바구니 쿠폰을 받을 수 있는 룰렛 행사도 운영한다. 신규 회원과 최근 6개월 동안 쓱배송을 이용하지 않은 고객에게는 주간·새벽배송 상품을 4만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 지급한다.

SSG닷컴은 같은 기간 신규 고객을 대상으로 특가 상품과 쓱배송 쿠폰 등을 제공하는 행사를 병행한다.

롯데마트와 롯데슈퍼는 22일까지 ‘여름 미식 대전’을 진행한다.

롯데마트는 엘포인트 회원을 대상으로 호주산 척아이롤을 정상 판매가보다 50% 저렴하게 판매한다. 소고기와 복숭아, 파프리카 등 신선식품도 할인 대상에 포함했다.

닭강정과 탕수육, 김치, 컵라면 등 간편 먹거리 행사도 마련했다. 19일까지는 한우 등심·채끝과 수입산 삼겹살·목심을 할인하고 아이스크림과 과자 골라 담기 행사도 진행한다.

롯데슈퍼는 닭볶음탕용 닭고기와 닭가슴살, 전복, 한우 등 여름 보양식 재료를 할인 판매한다.

물냉면과 치킨너겟에는 1+1 혜택을 적용한다. 롯데마트·슈퍼 통합 애플리케이션 ‘롯데마트&슈퍼 GO’ 회원에게는 스테이크와 민물장어, 순두부, 국내산 대패삼겹살 등을 추가로 할인해준다.

업계 관계자는 “휴가를 앞두고 여행용품과 냉감 상품을 찾는 수요가 늘어나는 동시에 집에서 보양식이나 바비큐를 즐기려는 소비자도 증가하고 있다”며 “주말을 중심으로 패션과 먹거리 할인 행사가 집중될 것”이라고 말했다.

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