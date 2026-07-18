“삼계탕부터 냉감패드까지 싸게”…이커머스, 무더위 할인전

본격적인 무더위가 이어지면서 이커머스 업체들이 여름철 생활필수품과 보양식, 냉감 침구 등을 할인 판매한다. 장마철 세탁 수요와 복날 먹거리, 휴가철 장보기 수요를 겨냥해 추가 할인 쿠폰과 경품 행사도 마련했다.

쿠팡 제공

18일 업계에 따르면 쿠팡은 오는 19일까지 여름철 생활필수품을 할인하는 ‘여름 생필품 페어’를 진행한다.

땀과 습기로 세탁 횟수가 늘어나는 여름철 특성을 고려해 세탁세제와 섬유유연제, 실내 건조용 세제, 향기 부스터 등을 행사 상품으로 구성했다.

대표 상품은 비트 진드기 침투세탁 액상세제 일반용 본품 3L, 엘라스틴 프로틴 클리닉 10000 고영양 단백질 트리트먼트 1L, 텐티본조르노 일사오공 아쿠아민트향 구취치약 100g 3개 묶음 등이다.

여름철 두피 관리 상품도 할인한다. 에이플러스랩 맥주효모 탈모증상완화 샴푸와 려 함빛 극손상 앤 영양 탈모증상완화 샴푸 등을 특가에 판매한다.

와우회원은 행사 상품을 2만원 이상 구매하면 2000원, 3만원 이상은 4000원, 5만원 이상은 최대 1만원의 추가 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

11번가는 오는 22일까지 신선·가공식품과 생필품을 할인하는 월간 행사 ‘마트대전’을 진행한다.

여름철 보양 먹거리를 중심으로 수산물과 가정간편식을 할인 판매한다. 완도맘 활 전복 1㎏과 청담수산 완도 활 전복 1㎏을 비롯해 대천해 국내산 손질 가자미 700g, 홀피쉬 제주 은갈치 5팩 등이 행사 대상이다.

외식 물가 상승으로 집에서 보양식을 챙기려는 소비자를 겨냥한 간편식도 마련했다. 교동 하우촌 반마리 삼계탕 570g 2팩과 유귀열의 The귀한 도가니탕 700g 5팩 등을 특가에 선보인다.

냉감 침구와 청소용품, 차량 관리용품, 반려동물용품 등 여름철 수요가 높은 생필품도 할인한다.

행사 기간 4만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 3000원 장바구니 쿠폰을 계정당 하루 한 장씩 한정 수량으로 발급한다.

SSG닷컴은 오는 22일까지 ‘쓱 장보기 페스타’를 열고 여름철 인기 장보기 상품을 할인 판매한다.

신선식품 가운데 한우와 와규 구이, 한돈 삼겹살 등 바비큐용 육류를 할인하고 자두와 수박, 복숭아 등 제철 과일도 선보인다. 비빔면과 간편식 냉면, 생활용품 등도 행사 상품에 포함했다.

행사 기간 회원 누구나 계정당 하루 한 번 참여할 수 있는 룰렛 이벤트를 운영한다. 당첨자에게는 최대 6000원의 장바구니 쿠폰을 지급한다.

신규 회원과 최근 6개월 동안 쓱배송 주문 이력이 없는 고객에게는 주간배송이나 새벽배송 상품을 4만원 이상 구매할 때 사용할 수 있는 1만원 할인 쿠폰을 제공한다.

멤버십 ‘쓱7클럽’ 회원을 위한 ‘오픈런 릴레이딜’도 진행한다. 18일부터 메트로시티 우양산과 니베아 선 로션, 버팔로 구명조끼 등 여름 상품을 매일 한 가지씩 최대 59% 할인 판매한다.

장보기 지원금 3000원도 선착순 지급한다. 쓱배송 상품을 7만원 이상 구매한 고객 가운데 7명을 추첨해 200만원 상당의 자유여행 이용권을 증정한다.

롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온은 오는 19일까지 ‘냉감패드&여름이불 기획전’을 진행한다.

벨리에프 3중직 DI 냉감 패드 스프레드와 슬립앤슬립 아이넷 냉감패드, 모던하우스 여름 침구, 이룸홈 듀라론 냉감패드, 파르페 바이 알레르망 안티버그 냉감 여름 차렵이불 등을 무료배송과 여름 특가로 선보인다.

어린이용 냉감 매트와 패드를 판매하는 베베누보, 여름 이불 브랜드 드리울 등도 행사에 참여한다.

롯데온은 오는 20일까지 ‘7일간 릴레이 최저가 챌린지’를 주제로 ‘브랜드 메가위크’도 진행한다. 18일에는 롯데칠성, 19일에는 매일유업, 20일에는 클리어 상품을 차례로 선보인다.

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