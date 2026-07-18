[속보] “6시간 만에 150㎜ 쏟아졌다”…서울·수도권 덮친 ‘극한호우’, 200㎜ 더 온다

밤사이 수도권에 ‘물벼락’이 쏟아졌다. 서울 곳곳에서는 시간당 50㎜가 넘는 집중호우가 관측됐고 김포에는 6시간 동안 150㎜에 육박하는 비가 내렸다.

뉴시스

18일 기상청에 따르면 이날 오전 6시 현재 수도권과 강원, 충남을 중심으로 시간당 20∼40㎜의 매우 강한 비가 내리고 있다.

전날 밤에는 대구와 경북에 비가 집중됐으나 정체전선이 북상하면서 강수 집중 구역이 중부지방으로 옮겨왔다. 전날 오후 10시10분쯤에는 대구 수성구 지산동에 호우 긴급재난문자가 발송됐다.

현재 서울 전역에는 호우경보가 내려졌다. 수도권과 강원, 충남 곳곳에도 호우특보가 발효 중이다.

정체전선상에서 중규모 저기압이 발달한 가운데 남서쪽에서 고온다습한 공기가 다량 유입되면서 수도권을 중심으로 강한 비구름대가 형성됐다. 공기 중 수증기가 모두 비로 내렸을 때의 양을 뜻하는 가강수량이 70㎜에 달하는 공기가 계속 유입되고 있다.

이날 오전 3시18분 인천 강화군 불음도 일대에 호우 긴급재난문자가 발송됐다. 이어 오전 4시29분 서울 강서구 등촌동, 오전 4시47분 종로구 구기동 일대에도 긴급재난문자가 전송됐다. 1시간 강수량이 50㎜ 이상이면서 3시간 강수량이 90㎜를 넘는 극한호우가 쏟아졌기 때문이다.

서울 서대문구와 양천구에서는 한때 시간당 60㎜가 넘는 폭우가 관측됐다.

이날 0시부터 오전 6시까지 누적 강수량은 경기 김포시 양촌읍 148.5㎜, 파주시 탄현면 138.0㎜, 서울 강서구 135.5㎜, 은평구 128.5㎜, 경기 동두천시 121.1㎜, 고양시 120.5㎜에 달했다. 불과 6시간 만에 최대 150㎜에 육박하는 비가 쏟아진 셈이다.

문제는 앞으로 내릴 비의 양도 만만치 않다는 점이다.

기상청은 이날 오전 5시부터 19일까지 강원에 100∼150㎜, 수도권에 80∼150㎜의 비가 더 내릴 것으로 내다봤다. 강원 내륙·산지에는 250㎜ 이상, 수도권에는 200㎜ 이상 쏟아지는 곳도 있겠다.

충청과 경북 중·북부에는 50∼100㎜가 예상된다. 세종과 충남 북부, 충북 중·북부에는 200㎜ 이상, 대전과 충남 남부, 충북 남부, 경북 북부에는 150㎜ 이상 내리는 곳이 있겠다.

서해5도와 전북, 대구, 경북 남부, 울릉도·독도에는 30∼100㎜, 광주·전남에는 30∼80㎜, 부산·울산·경남에는 20∼60㎜, 제주에는 5∼30㎜가 예보됐다. 전북 서해안은 120㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다.

중부지방과 전북, 경북을 중심으로는 19일까지 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20∼80㎜의 폭우가 반복될 것으로 예상된다.

장맛비는 주말에도 이어진다. 정체전선의 영향으로 20∼21일 제주를 제외한 전국에 비가 내릴 전망이다.

20일 예상 강수량은 충청 50∼100㎜, 경기 남부 30∼80㎜다. 경기 남부를 제외한 수도권과 강원·대구·경북에는 20∼60㎜, 호남과 부산·울산·경남에는 5∼40㎜가 예상된다.

기온은 평년과 비슷하거나 다소 높은 수준을 유지하겠다. 흐리고 비가 내려 낮에는 크게 덥지 않겠지만 고온다습한 공기가 계속 유입되면서 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않겠다.

이날 낮 최고기온은 24∼33도로 예상된다. 19일 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 25∼33도로 예보됐다.

20일까지 대부분 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치겠다. 동해상과 남해상에는 짙은 바다 안개가 끼는 곳이 있어 해상 안전사고에도 주의해야 한다.

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