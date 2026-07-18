김상혁 "테일러숍 등 여러 사업 운영…대기업 연봉 이상 매출"

그룹 클릭비 출신 김상혁이 사업가로 성공한 근황을 공개했다.

17일 방송된 채널A 예능 프로그램 '신랑수업2'에는 김상혁이 새로운 입학생으로 출연했다.

이날 김상혁은 자신이 운영하는 테일러숍을 찾았다.

그는 "제가 하고 있는 일들이 의류"라며 디자인부터 모델까지 하고 있다고 밝혔다.

이어 "가수 비가 뮤직비디오 '너야'에서 착용했던 슈트도 제가 디자인한 것"이라고 전해 눈길을 끌었다.

김상혁은 의류뿐만 아니라 건강 패치, 가방 등 여러 사업을 직접 관리하고 있다고 했다.

이에 이승철이 "허세 한번 들어보자. 매출이 얼마나 되냐"고 묻자 김상혁은 "대기업 연봉 이상은 기본적으로 된다. 그 이상"이라 밝혀 놀라움을 자아냈다.

그러면서 "연예인이 항상 일이 있는 것도 아니고 일도 많이 없어 봤기 때문에 미래를 꾸준히 준비해야겠다 생각했다"고 덧붙였다.

탁재훈은 김상혁의 일상을 보며 "이 정도면 여자 만날 시간이 없다. 들어가라"고 농담했고, 김상혁은 "중요하지 않다. 장가가려고 나왔다"고 말해 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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