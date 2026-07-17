중부지방 물폭탄 예고…윤호중 “9개 시도에 상황관리관 급파” [날씨]

18일 새벽부터 중부지방을 중심으로 올여름 들어 가장 많은 비가 예보된 가운데 정부가 연휴 기간 호우 대응 공백을 막기 위해 중앙재난안전대책본부를 선제적으로 가동하는 등 비상 대응에 나섰다.
기상청은 “내일(18일) 새벽부터 모레(19일)까지 전국에 비가 내리겠다”며 “특히 중부지방을 중심으로 호우특보가 발표될 가능성이 있다”고 예보했다. 18일부터 19일까지 예상 강수량은 수도권과 강원도 100~200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 충청권 80~150㎜(많은 곳 충남·충북 북부 250㎜ 이상), 전라권 30~80㎜(많은 곳 전북 북서부 100㎜), 경상권 50~100㎜(많은 곳 경북 북부 150㎜)다.
윤호중 행정안전부 장관은 17일 관계기관 대책회의를 열고 지방정부와 관계기관의 호우 대비 계획을 점검하며 인명피해 예방을 위한 빈틈없는 안전관리를 지시했다고 행안부가 밝혔다.
윤 장관은 중앙재난안전대책본부를 선제 가동하고 집중호우가 예상되는 9개 시·도에 현장상황관리관을 긴급 파견하도록 했다.
아울러 산간 계곡과 캠핑장, 야영장 등 휴가지와 반지하주택, 지하차도, 노후 저수지 등 침수·재해 취약지역에 대한 사전 통제와 주민 대피를 철저히 할 것을 주문했다. 짧은 시간에 강한 비가 집중되면서 계곡과 하천물이 갑자기 불어날 수 있어 접근과 야영을 자제해야 하며, 저지대 침수와 하천 범람, 급류, 산사태 등에도 각별히 유의해야 한다.
또 최근 침수 피해가 발생한 지역의 빗물받이와 배수펌프장 등 배수시설을 점검하고, 긴급재난문자와 마을방송 등을 활용해 재난 상황을 신속히 전파하도록 지시했다. 윤 장관은 “국민의 생명을 지키는 일에 과잉 대응이란 없다”며 “연휴 기간 비상대응태세를 유지하고 위험 징후가 포착되면 즉각 대응해 달라”고 말했다.
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