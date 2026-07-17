BTS ‘노멀’ 한국어 포함 3가지 버전 뮤비 공개

그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’ 수록곡 ‘노멀(NORMAL)’의 한국어 버전을 추가로 발표했다.

17일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 BTS는 이날 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 ‘노멀’의 한국어 버전을 공개했다.

이번 음원은 익스플리싯(Explicit), 클린(Clean), 인스트루멘털(Instrumental·반주) 등 세 가지 버전으로 구성됐다.

앞서 BTS는 지난 6월 월드투어 ‘아리랑’ 부산 콘서트에서 해당 곡의 한국어 버전을 처음 선보인 바 있다.

영어 원곡 ‘노멀’의 뮤직비디오는 이날 스포티파이에서 공개됐으며, 유튜브 등 다른 플랫폼에서는 오는 19일부터 감상할 수 있다.

뮤직비디오는 무대 위 화려함 뒤에 가려진 BTS의 ‘진짜 모습’을 날 것 그대로 담아낸 것이 특징이다.

멤버들은 물줄기를 맞으며 노래하거나 상처 입은 얼굴로 누워 있는 등 피로하고 흐트러진 일상을 연기하며, 격렬한 파티의 흔적과 다음 날의 공허한 모습이 대비를 이룬다.

카메라는 과장 없이 멤버들의 본연을 관찰하듯 섬세하게 포착한다. 평범하고 솔직한 이들의 모습은 일상 속 불안과 피로를 겪는 대중에게 조용한 위로를 건넨다.

‘노멀’은 스포트라이트 이면의 공허함과 두려움을 담담하게 풀어낸 얼터너티브 팝 장르로, 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 41위로 진입해 3주 연속 차트에 올랐다.

세계적인 밴드 원리퍼블릭의 멤버이자 프로듀서 라이언 테더가 참여해 완성도를 높였으며, 말하듯 전개되는 부드러운 싱잉랩이 특징이다.

한편 BTS는 오는 19일(현지시간) 미국 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열리는 2026 북중미 월드컵 결승전 하프타임 공연에 출연한다.

이 무대에는 마돈나, 샤키라, 저스틴 비버, 로비 윌리엄스, 로라 파우지니, 니콜 셰르징거 등 세계적인 아티스트들도 함께 오른다.

국제축구연맹(FIFA)은 공연을 위해 기존 15분이던 하프타임을 약 25~26분으로 확대했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지