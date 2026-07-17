美, 이란 민간시설로 공습확대…이란, 걸프전역 미군자산에 맞불

에너지 수송로인 호르무즈 해협의 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 무력 충돌이 일주일째 격화했다.



미국의 공습은 해협 연안 군사시설을 벗어나 공항, 철도, 교량 등 민간 시설과 내륙으로 확대됐고 이란은 주변 아랍권 전역으로 반격 범위를 넓혀갔다.

미군 함정이 이란 목표물 타격을 위해 탄약을 발사하는 모습. 로이터연합뉴스. 미 중부사령부 제공

중동을 관할하는 미군 중부사령부는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 미군이 미 동부시간 기준 16일 오후 2시 이란에 야간 공습을 개시했다고 밝혔다.



이는 6일 연속 이어진 미군의 대이란 군사작전이다. 미국은 호르무즈 해협을 공격하는 이란의 군사력을 약화하겠다며 지난 11일 작전에 들어갔다.



중부사령부는 동부시간으로 16일 오후 9시 40분 이날 공습을 마무리했다며 이란 해안·방공 시설, 군수 물자 기반 시설, 해상 전력 수십 곳을 타격했다고 밝혔다.



이란 현지 매체들은 미군의 공격이 민간 시설로까지 확대되는 양상이 있다고 전했다.



보도에 따르면 이란 남부 주요 항구도시 반다르 아바스를 비롯해 호르무즈 해협의 케슘섬, 파키스탄 접경지 이란샤르 등이 공습 피해를 봤다.



이란샤르 공항에는 최소 한발의 폭탄이 떨어졌으며 화재는 진압됐지만 전력 공급이 끊겼다.



반다르아바스에서 서쪽으로 약 10㎞ 떨어진 철도 교차로도 공격받아 파손된 것으로 전해졌다.



이란 국영 IRIB 방송은 파손된 철도 교차로는 두 갈래로 나뉘어 한쪽은 이란혁명수비대(IRGC) 해군 본부가 있는 반다르아바스, 다른 한쪽은 이란 최대 상업 항구 도시인 샤히드 라자이항으로 향한다고 보도했다.



이란 매체들은 현지시간으로 17일 새벽 미군의 공습으로 호르무즈간주 반다르카미르 지역 교량이 파괴돼 최소 7명이 사망했다고도 보도했다.



차바하르 항구의 감시 타워 한 곳도 붕괴했다. 차바하르 항구는 이란이 인도의 지원을 받아 운영해온 곳이다.



교량과 같은 민간 시설을 겨냥한 공격은 의도나 피해 정도에 따라 전쟁범죄로 간주될 수도 있다.



AP 통신은 도널드 트럼프 대통령이 최근 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 주요 기반 시설을 공격할 수 있다고 위협한 뒤 이번 공습들이 이뤄졌다고 짚었다.



그러면서 "교량, 철도 공격 등은 이란 주요 항구인 반다르아바스를 차단해 이란 중부 지역에서 수도 테헤란으로 이어지는 주요 길목을 막으려는 의도로 보인다"며 "미국이 이란의 군사 물자와 민간 물류 수송을 마비시키기 위해 공습을 더 확대할 가능성이 있다"고 분석했다.



이란 보건부는 미국과 종전 양해각서(MOU)에 서명한 뒤 재개된 미국의 공격으로 지난달 22일부터 이날까지 미군의 공습으로 38명이 사망하고 400여명이 부상했다고 말했다.



미국의 공습 후 이란도 즉각 반격에 나섰다.



CNN 방송에 따르면 쿠웨이트군은 17일 새벽 방공 시스템을 가동해 이란에서 날아온 발사체를 요격했다. 바레인에는 공습경보가 발령됐다.



카타르는 16일 밤부터 이틀에 걸쳐 이란의 공격을 받았다. 카타르 내무부는 이란에서 발사한 발사체를 요격하는 과정에서 떨어진 파편에 어린이 1명이 다쳤다고 발표했다.



CNN 방송은 이란은 최근 바레인, 쿠웨이트, 요르단 군사 기지를 반복적으로 공격했으나 카타르는 공격 대상에 없었다고 전했다. 카타르는 미국과 이란 종전 협상에 관여하며 핵심 역할을 한 나라 중 한 곳이다.



IRGC는 이란샤르에 대한 공격에 보복하고자 시리아 알탄프에 있는 미군 기지를 공격했다고 주장했다. 또 오만에 있는 미군 레이더 2기도 파괴했다고 말했다.



이란은 미군이 발전소나 교량과 같은 기반시설로 공세를 강화하면 걸프국 내 에너지 인프라에 맞불을 놓을 수 있다고 경고해왔다.



점점 커지는 확전 우려 속에 호르무즈 해협에서는 접점이 없는 신경전도 지속됐다.



미국은 이란의 원유 수출을 막기 위해 최근 재개한 해상봉쇄를 지속했고 이란은 호르무즈 해협을 넘어 걸프국의 원유 수출로를 다 틀어막을 수 있다고 맞섰다.



그나마 타협점을 만들어낸 종전 MOU의 효력이 사실상 사라지자 이번 전쟁을 둘러싼 비관론도 고개를 들었다.



미국이 이라크전, 아프가니스탄전과 마찬가지로 또 다른 '영원한 전쟁'에 빠지는 것 아니냐는 우려다.



수잔 말로니 부르킹스연구소 외교정책담당 국장은 이라크에서 그랬던 것처럼 미국의 가정과 오해가 이 지역의 세력 균형을 바꿔놨으며 호르무즈 해협의 완전한 자유로운 통행 시대는 끝났을 수도 있다고 뉴욕타임스(NYT)에 말했다.



그는 호르무즈 해협에서의 이런 상황이 '뉴노멀'이 될 수 있다며 "이란이 원할 때마다 선박을 공격할 수 있는 능력을 생각하면 미국이 이 지역에 훨씬 더 높은 수준의 군사력을 배치해야 할 것"이라고 말했다.

<연합>

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