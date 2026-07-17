‘강력 지지’ 15%로 역대 최저… 트럼프, 대국민 연설로 반전 노리나

도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 ‘강력 지지’ 여론이 15%대로 역대 최저를 기록했다.

16일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)에 따르면 WP와 여론조사기관 입소스가 8∼13일 미국 성인 2648명을 조사한 결과 트럼프 대통령을 지지한다는 응답자는 37%로 지난 2월 조사와 동일하게 나타났다.

지난 15일(현지시간) 미국 메인주의 주도 어거스타에서 트럼프 지지자들이 미국 이민세관단속국의 이민자 단속을 지지하는 시위를 하고 있다. AFP연합뉴스

그러나 강력 지지한다는 응답은 15%로 역대 최저치였다. 지난해 초 트럼프 행정부 2기가 출범한 직후인 ‘강력 지지’ 비율은 27%였다. 이 비율은 지난 2월 19%를 거쳐 점점 줄어들었다.

WP는 트럼프 대통령의 국정운영을 지지하는 이들 가운데 3분의 2가 ‘강력 지지’를 택했던 첫 임기 때와 비교된다고 분석했다.

스스로를 무당파로 규정하는 응답자 중 트럼프 대통령에 대한 지지율은 26%에 머물렀다. 무당파 중 트럼프 대통령을 ‘강력 지지’한다는 응답자는 6%에 불과했고, 71%는 반대한다는 입장을 보였다.

트럼프 대통령은 성별, 연령, 교육 수준, 소득 수준, 인종과 상관없이 30∼40% 정도의 낮은 지지율을 보이고 있다. 다만 농촌 지역 성인으로 한정할 때는 50%, 대학 학위가 없는 백인 남성 중에서는 53%, 백인 가톨릭 신자 사이에서는 57%, 백인 복음주의 개신교 신자 사이에서는 70%의 지지율을 기록했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 생방송으로 중계된 대국민 연설을 통해 자신이 패배한 2020년 대선이 부정선거였다고 재차 주장했다. 그는 약 26분간 진행된 대국민 연설에서 20분 넘는 시간을 자신이 줄곧 주장해 온 부정선거론을 되풀이하는 데 할애했다.

16일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관의 한 방에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 연설 방송이 틀어져 있는 모습. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령의 주장은 중국이 2020년 선거 기간부터 2억2000만건 이상의 미국 유권자 데이터를 확보해 선거에 개입했고, 이를 ‘딥스테이트’로 불리는 연방 정부 내 기득권 집단이 은폐했다는 것으로 요약된다.

이같은 트럼프 대통령의 연설은 지난해 관세 전쟁과 이란 전쟁 장기화로 인해 치솟은 물가로 자신의 국정수행 지지율이 회복세를 보이지 않자 음모론을 활용해 반전을 시도한 것으로 풀이된다.

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