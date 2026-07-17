니카라과, 이탈리아와 단교 선언… 48년 전 ‘붉은여단’ 테러리스트 송환 재점화

중남미 국가인 니카라과가 16일(현지시간) 이탈리아와 외교관계를 단절했다고 로이터통신이 보도했다.

보도에 따르면 니카라과 외무부는 이날 성명을 통해 안토니오 타자니 이탈리아 외무장관이 니카라과에 대한 비판 발언을 한 것을 이유로 단교를 결정했다고 밝혔다.

앞서 타자니 장관은 15일 “범죄자에게 면책특권을 부여할 수 없다”며 니카라과에 머무는 붉은여단 테러리스트 알라시오 카시미리에 대한 송환을 요구했다.

붉은여단의 카시미리는 지난 1978년 발생한 알도 모로 전 이탈리아 총리 납치·살해사건의 용의자로 꼽힌다. 당시 붉은여단은 모로 전 총리를 납치한 뒤 그를 풀어주는 대가로 수감 중인 조직원에 대한 석방을 요구했다.

이에 이탈리아 정부가 이를 거부했고, 모로 전 총리는 결국 숨진 채 발견됐다.

카시미리는 1983년 니카라과로 망명해 1989년 시민권을 취득했다. 그는 니카라과 여성과 결혼해 수도 마나과에서 이탈리아 식당을 운영하고 있다.

키시미리는 1993년 니카라과 정부로부터 국적을 박탈당했지만 1999년 대법원이 시민권은 재판을 통해서만 취소할 수 있다고 판결하면서 계속 니카라과에 머무는 중이다.

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