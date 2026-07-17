구혜선 "1년 동안 고시원 생활…공용 샤워실 불편하지 않아"

배우 구혜선이 과거 고시원에서 생활했던 경험을 털어놓는다.

오는 18일 오후 9시40분 방송되는 MBN 예능 프로그램 '김주하의 데이앤나잇'에는 구혜선이 게스트로 출연한다.

배우 구혜선. MBN 제공

이날 방송에서 구혜선은 1년 동안 고시원에서 생활했던 경험을 고백해 모두를 놀라게 한다.

알아보는 사람이 많은 직업인 만큼 고시원에서의 생활이 불편할 수 있는 상황.

하지만 구혜선은 "공용 샤워실을 사용하는 것도 전혀 불편하지 않았다"며 "샤워실은 공용인데 1인이 들어가서 사용하고 나오면 기다렸던 사람이 들어가는 시스템이어서 괜찮았다"고 말한다.

이어 "청소가 1분 만에 끝나서 너무 좋았다"며 "집에 있을 때는 뭐가 많이 필요한 것 같은데 고시원에서 살 만큼의 물건을 정리해 보니까 필요한 게 별로 없다"고 전한다.

또한 구혜선은 "학부부터 대학원까지 6년 동안 거의 같은 옷만 입었다. 옷이 많으면 오히려 입을 옷이 없지만 옷이 하나만 있으면 이것만 입으면 된다"고 같은 디자인의 옷을 여러 벌 맞춰 입게 된 배경을 밝힌다.

이에 김주하가 "딸이 여배우고 톱스타였는데 부모님이 괜찮다고 하시냐"고 묻자 구혜선은 "그냥 부모님이 저를 싫어하세요"라고 너스레를 떨며 "엄마의 소원이 '제발 옷 좀 사라는 것'"이라고 덧붙여 웃음을 안긴다.

구혜선은 이처럼 극단적인 최소화의 삶을 추구하게 된 계기에 대해 "아나필락시스 쇼크를 겪으며 '내가 죽으면 이 많은 짐을 누가 치우지'라고 생각했다"며 "반려견이 집안의 물건을 씹어 먹으니까 그다음부터 물건을 하나씩 다 정리하기 시작했다"고 고백해 공감을 자아낸다.

<뉴시스>

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