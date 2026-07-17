주말 중부 집중호우 예보…소방청, 상황 대책반 가동해 소방력 동원 대비 [날씨]

19일까지 중부 지방을 중심으로 집중호우가 예보되면서 소방청이 상황 대책반을 가동해 필요시 신속한 소방력 동원과 현장 지원에 나선다.

17일 소방청에 따르면 중앙119구조본부 울산119화학구조센터에서 운용 중인 ‘대용량포 방사 시스템’이 이날 오후 6시까지 충북 충주의 충청·강원119특수구조대에 배치된다. 중부 지역의 침수 피해 가능성에 대비하는 차원이다.

지난 7월16일 소방청 통합지휘조정통제센터에서 최용철 소방청장 직무대행(가운데) 주재로 열린 호우 대비 상황 점검 회의 모습. 소방청 제공

대용량포 방사 시스템은 대형 유류 탱크 화재와 국가 중요 시설 재난에 대응하기 위해 도입된 특수 장비로, 대규모 침수 지역의 물을 신속히 배수하는 작업에 활용할 수 있다.

소방청은 서울, 인천, 경기, 강원 등 지역의 소방본부에도 상황 대책반을 운영해 상습 침수 및 산사태 우려 지역, 하천·계곡, 지하 차도 등 인명 피해 위험 지역에 대한 예찰과 대응 태세를 강화하기로 했다.

최용철 소방청장 직무대행은 “짧은 시간에 많은 비가 집중되면 하천 범람, 도로·주택 침수, 산사태 등으로 인명 피해가 발생할 위험이 커진다”며 “기상 상황을 면밀히 살피고 가용 소방력과 장비를 위험 지역에 선제적으로 배치해 국민 생명과 안전을 지키는 데 빈틈이 없게 하겠다”고 밝혔다.

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