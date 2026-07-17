“다음 생엔 하츄핑 영화 보자”… 워터파크 사망 7세 아동 유족 애도 물결

경기도 고양시에 있는 한 워터파크에서 물놀이하다 숨진 7살 여자아이의 어머니가 딸을 애도하는 글을 남겼다. 안타까움을 자아낸 가운데 이를 본 누리꾼들의 추모가 이어지고 있다.

지난 11일 워터파크에서 사고로 숨진 A양(7)의 빈소에 고인의 영정사진과 꽃 등이 놓여 있다. SNS 캡처

지난 16일 사회관계망서비스(SNS)에 워터파크에서 사고로 숨진 A양의 어머니 B씨가 작성한 글과 사진이 올라왔다. B씨는 “워터파크 잘 다녀오겠다면서 이따 만나자고 한 아이가 결국 웃으면서 돌아오지 못했다”고 했다.

이어 “겁도 많고 파도도 무서워하는데 사고는 파도풀에서 났고, 보호를 받아야 하는 아이인데 정작 보호를 받지 못하고 세상을 떠났다”고 덧붙였다.

B씨는 “물에 빠졌을 때 너무 무서웠지. 어른들이 지켜줬어야 했는데 지켜주지 못해 너무 미안해”라며 “이번 생에 우리 못했던 하츄핑 영화, 동대문 가서 키캡 만들기, 놀이동산 등 다음 생에는 꼭 다 하자”라고 적었다.

그러면서 “우리 딸은 엄마의 보물이고 엄마의 0순위”라며 “다음에 엄마 딸로 태어나서 맛있는 거 많이 먹고 못 한 것 다 하자”라며 딸에 대한 마음을 전했다.

함께 공개된 사진에는 환하게 웃는 A양의 생전 모습과 엄마와 함께 찍은 사진, 유골이 안치된 모습 등이 함께 담겼다.

누리꾼들은 “사고 소식을 듣고 며칠째 아이 생각이 난다”, “비슷한 또래 아이를 키우는 부모로서 마음이 너무 아프다” 등의 댓글을 남겼다.

앞서 A양은 지난 11일 낮 12시 15분쯤 경기 고양시 일산서구의 한 워터파크에서 물에 빠진 채 발견됐다. 당시 구명조끼를 착용하고 있었던 것으로 파악됐으며, 심정지 상태로 병원에 이송됐지만 그 다음날인 12일에 숨졌다.

A양은 인근 태권도장에서 단체로 워터파크에 방문해 물놀이하던 중 변을 당한 것으로 조사됐다. 경찰은 사고 당시 인솔자 등이 현장에 있었던 정확한 경위를 조사하고 있으며, 워터파크 직원과 태권도장 관계자 등을 업무상과실치사 혐의로 입건했다.

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