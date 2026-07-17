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안철수 “오세훈이 병풍인가…李. 국무회의 가장한 연극 멈춰야”

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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국민의힘 안철수 의원이 지난 14일 국무회의에서 이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 오세훈 서울시장의 부동산 관련 발언을 제지한 것에 대해 “오 시장이 병풍인가”라며 “1000만 서울시민께 사과하라”고 비판했다.

 

안 의원은 지난 16일 페이스북에 “오 시장은 발언 기회조차 주지 않을 거면서 천만 서울시민의 대표를 왜 앉혀놓았나”라며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료 제출 관련 발언하고 있다. 뉴시스
오세훈 서울시장이 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료 제출 관련 발언하고 있다. 뉴시스

앞서 오 시장은 지난 14일 열린 제30회 국무회의에서 부동산 정책 관련 토론이 진행되던 도중 “총리님, 서울시장 말씀 좀 드려도 될까요”라며 발언 기회를 요청했다. 그러나 한 총리는 “이 건(부동산)은 국민 대토론회가 있으니 넘기면 좋겠다”며 “시장님 주실 것은 서류로 받도록 하겠다”고 말했다.

 

오 시장이 “발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다”고 말하자, 이 대통령은 “보고서를 내시면, 서울시 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 일반적으로 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 되는지 현황 보고도 넣어서 (보고) 해달라”고 지시했다. 이후 오 시장에게 별도의 발언 기회는 주어지지 않았다.

 

안 의원은 “부동산 민심을 듣겠다며 국민 의견 수렴을 안건으로 올려놓고, 정작 부동산 문제의 최전선에 선 서울시장의 입은 막았다”며 “생중계 카메라 앞 병풍이 필요했던 것인가”라고 지적했다. 이어 “서울시장의 육성도 서류로 후려치는 정부가 국민 목소리는 어떻게 듣겠다”고 비판했다.

이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 뉴시스
이재명 대통령과 한성숙 국무총리가 14일 청와대에서 열린 국무회의에서 대화하고 있다. 뉴시스

안 의원은 “이 대통령이 찍었던 정원오 후보 낙선에 대한 보복인가. 만약 ‘정원오 서울시장’이었어도 문서로 제출하고 나중에 말하라며 면박을 줬겠느냐”라며 “이런 행위를 한 것은 의도적이라고밖에 볼 수 없다”고 꼬집었다.

 

이어 “대통령 바라기들끼리 모여 서로 칭찬하고 웃고 떠드는 국무회의는 그만해야 한다. 세금으로 만든 부조리극”이라며 “이 대통령은 천만 서울시민 앞에 사과하고, 국무회의로 가장한 연극도 중단해야 한다”고 덧붙였다.


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