‘친명’ 송영길·김용 전당대회 못나오나…與 심야 최고위 격론

더불어민주당 8·17 전당대회 후보등록일이던 16일 밤 민주당 지도부가 당대표 후보로 등록한 송영길 의원, 최고위원에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장의 출마자격을 놓고 논의를 벌였지만 결론을 내지 못했다.

더불어민주당 8·17 전당대회에서 당대표에 출마하려다 '피선거권 자격 논란'에 휩싸인 송영길 전 대표와 최고위원 출마자 김용 전 민주연구원 부원장이 17일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

17일 정치권에 따르면, 민주당 최고위원회의는 16일 오후 10시30분 심야 최고위원회 간담회를 열고 두 사람의 출마 자격에 대해 논의했다. 송 의원은 ‘복당 6개월 미만’이, 김 전 부원장의 경우에는 ‘당비 미납’이 쟁점이었다. 강준현 수석대변인은 간담회 후 기자들과 만나 “(후보 서류) 접수 과정에서 일부 피선거권 자격이 있냐 없냐는 문제가 제기됐다”며 “상황을 공유했고, 내일 아침 8시 30분에 비공개 최고위를 연다”고 전했다.

민주당 당규는 당직 선거에서 권리당원인 경우에 출마할 수 있도록 하고 있다. 이때 권리당원은 6개월 이전까지 입당한 권리당원 중 권리행사 시행일 1년 이내에 6회 이상 당비를 납부한 사람을 말한다. 송 의원은 ‘돈 봉투 살포 의혹’으로 2023년 탈당했다가 법원 무죄 최종 판결 후인 지난 2월 27일 복당했다. 이날 기준 6개월이 넘지 않는다. 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의와 관련해 2심에서 징역형을 선고받고 복역하는 과정에서 계좌 동결등을 사유로 당비 납입 요건을 충족하지 못했던 것으로 알려졌다.

최고위는 두 사람에게 예외적 피선거권을 부여하도록 하는 안건을 당무위원회로 올릴지를 놓고 이날 논의했지만 결론을 내지 못했다. 친청(친정청래)계 측 최고위원들의 반발이 이어지면서다. 문정복 최고위원은 간담회 후 기자들과 만나 “예외해 줄 수 없다”며 “등록 전이었다면 ‘상황이 그러니까 (예외인정을) 할 수도 있다. 하지만 이미 시점을 넘었고 공고도 나가서 등록규정에 맞지 않으면 안 되는 것”이라고 지적했다. 논의가 길어지면서 최고위는 이날 오전 다시 회의를 열고 관련 논의를 이어가기로 했다.

두 사람의 후보 자격 심사 결과는 한 달 남은 전당대회 판세에 핵심 변수가 될 수 있단 관측이 나온다. 송 의원은 정청래 전 대표를 연일 공격하며 강경한 ‘반청’노선을 걷고 있고 김 전 부원장은 대표적인 이 대통령의 최측근 인사로 친명계 최고위원 후보로 꼽힌다.

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