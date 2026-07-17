선우용여, 전원주 위해 400만원 호캉스 선물…"나이 들면 돈 쓸 줄 알아야"

배우 선우용여가 절친 전원주를 위해 초호화 제주 여행을 선물했다.

16일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 선우용여와 전원주가 제주도의 한 5성급 리조트를 찾은 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 '순풍 선우용여' 화면 캡처

이날 선우용여는 "원주 언니가 돈이 아까워 여행을 잘 못 다니니, 내 돈을 보태서라도 호강을 시켜주고 싶었다"며 "좋은 것도 먹고 좋은 데도 가봐야지. 우물 안 개구리처럼 살다 가면 안 된다"고 밝혔다.

두 사람은 직원들의 환대 속에 리조트에 도착했다. 전원주는 넓은 공간과 풍경을 둘러본 뒤 "하와이에 온 줄 알았다. 오래 살고 볼 일"이라며 기뻐했다.

하지만 기쁨도 잠시. 전원주는 "하루에 얼마냐"고 물었고 선우용여는 "400만원"이라고 답했다. 깜짝 놀란 전원주는 털썩 쓰러지는 시늉을 해 웃음을 안겼다.

선우용여는 "나이가 들면 돈을 쓸 줄도 알아야 한다"며 "젊어서 고생했으니 이제는 돈을 쓰는 만큼 대접받고 살아야 한다"고 말했다.

이에 전원주는 세상을 떠난 남편의 마지막 말을 떠올리며 "남편도 마지막에 '당신도 이제 돈 좀 쓰고 살라'고 했다"고 털어놨다.

<뉴시스>

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