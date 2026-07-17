“기안84와 함께 뛴다”…참가권 2500매, 2시간 만에 동난 ‘이 행사’

아이스크림 브랜드가 마련한 러닝 행사에 참가자들이 몰렸다. 준비된 참가권 2500매는 예매 시작 2시간 만에 모두 팔렸다. 한꺼번에 접속자가 몰리면서 사이트 이용이 약 1시간 동안 원활하지 않기도 했다.

롯데웰푸드 제공

17일 업계에 따르면 롯데웰푸드 아이스크림 브랜드 설레임의 체험형 러닝 행사 ‘설레임런’ 참가권이 지난 13일 오전 10시 판매를 시작한 지 2시간 만에 매진됐다.

설레임런은 최근 확산한 러닝 문화에 브랜드 체험을 결합한 행사다. 설레임 광고 모델인 방송인 기안84가 직접 참가자들과 함께 달리는 프로그램을 내세웠다.

단순히 제품을 할인하거나 경품을 나눠주는 대신 소비자가 행사에 직접 참가해 브랜드를 경험하도록 만든 것이 특징이다. 러닝 인기에 기안84와 함께 뛸 수 있다는 희소성이 더해지면서 신청자가 몰린 것으로 풀이된다.

예상보다 빠르게 참가권이 팔리자 롯데웰푸드는 추가 참가 기회를 제공하는 행사 일정도 앞당겼다.

당초 오는 20일 시작할 예정이었던 ‘설레임 2차 구매 인증 프로모션’을 지난 14일부터 진행하고 있다. 다음 달 14일까지 설레임 제품 구매 영수증을 인증하거나 행사 사이트에서 설레임 기프티콘을 선물하면 응모할 수 있다.

롯데웰푸드는 응모자 가운데 추첨을 통해 설레임런 참가권 500매를 제공한다. 애플워치 시리즈 11과 트레일 캡, 설레임 아이스크림 교환권 등도 경품으로 마련했다.

결제 취소 등으로 발생한 잔여 참가권은 오는 20일 오전 10시 다시 판매한다. 첫 판매 당시 참가권을 구하지 못한 소비자에게 또 한 번의 예매 기회가 열리는 셈이다.

설레임런 흥행은 식품업계가 제품의 맛과 가격을 넘어 소비자의 취미와 일상으로 브랜드 접점을 넓히고 있다는 점에서도 눈길을 끈다. 제품 구매와 행사 참가, 사회관계망서비스(SNS) 인증이 하나의 경험으로 이어지는 방식이다.

소비자가 직접 움직여야 혜택을 받을 수 있도록 설계한 행사는 온라인에서도 흥행하고 있다.

종합 축산물 유통 전문기업 케이미트는 홈페이지 개편을 기념해 지난 15일 ‘600원 비밀 선물 찾기’ 행사를 진행했다. 홈페이지 곳곳에 숨겨진 배너와 링크를 찾은 방문객은 꽃삼겹 500g을 600원에 구매할 수 있었다.

준비 물량은 1968개였다. 케이미트가 브랜드의 뿌리로 소개하는 공기업 한국냉장의 설립 연도인 1968년에 맞춘 수량이다. 소비자들이 홈페이지 안에서 보물찾기에 나서면서 준비된 제품은 행사 시작 3시간 만에 모두 팔렸다.

케이미트는 일괄적으로 할인 쿠폰을 지급하는 대신 방문객이 홈페이지의 여러 페이지를 직접 둘러보도록 행사를 구성했다. 600원이라는 가격이 방문객을 불러들였다면, 숨겨진 링크를 찾는 과정은 브랜드 역사와 제품 정보를 자연스럽게 살펴보도록 만드는 장치였다.

예상보다 빠른 완판에 따라 이달 31일까지 꽃삼겹 추가 할인 행사도 진행한다. 판매 가격과 구매 가능 수량, 배송비 등 세부 조건은 케이미트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

가격 혜택에 놀이와 체험을 더한 식품업계의 참여형 마케팅이 잇따라 준비 물량을 조기에 소진시키고 있다. 소비자가 제품을 구매하는 데서 그치지 않고 직접 찾고 뛰고 인증하는 과정까지 브랜드 경험으로 끌어들인 전략이다.

업계 관계자는 “최근에는 단순 할인보다 소비자가 직접 찾고 뛰고 인증하는 과정에서 재미를 느끼도록 설계한 행사가 더 큰 관심을 끌고 있다”며 “제품 판매를 넘어 브랜드를 경험하게 만드는 참여형 마케팅이 당분간 이어질 것으로 보인다”고 말했다.

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