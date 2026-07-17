민주당, 송영길·김용 후보자격 심야 논의… 결론 못 내

더불어민주당이 16일 심야까지 당권 주자인 송영길 의원과 최고위원에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장의 후보 자격을 논의했지만 결론을 내리지 못했다.

강준현 민주당 수석대변인은 국회에서 열린 최고위원 간담회 직후 기자들과 만나 “전당대회 후보 접수 과정에서 일부 인사의 피선거권, 즉 후보 자격이 있는지 여부를 논의했다”며 “내일(17일) 오전 8시 30분 비공개 최고위원회에서 다시 논의할 예정”이라고 밝혔다.

이날 간담회에서는 송 의원과 김 전 부원장의 후보 자격이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 민주당 당규에 따르면 피선거권은 권리당원에게 주어지며, 권리당원은 권리행사일 6개월 전까지 입당하고, 최근 12개월 동안 6회 이상 당비를 납부한 경우에 해당한다.

송 의원은 ‘전당대회 돈봉투 의혹’ 등으로 2023년 탈당했다가 올해 2월 27일 복당해, 복당 이후부터 후보등록 시작일인 이날까지 6개월 요건을 채우지 못한 상태다. 김 전 부원장은 당비 납부 횟수가 권리당원 기준에 미달한 점이 문제로 지적됐다.

다만 민주당 관계자는 “당무위원회 의결을 통해 예외 적용이 가능하다”고 설명했다. 실제로 민주당 당규는 피선거권 요건을 당무위 의결로 달리 정할 수 있도록 규정하고 있어, 최고위와 당무위 논의 결과에 따라 송 의원과 김 전 부원장의 출마 여부가 최종 결정될 전망이다.

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