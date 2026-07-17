이경규, 백내장 진단 충격…"'도시어부' 때문, 고발할 것"

방송인 이경규가 백내장 진단을 받았다.

16일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '결국 촬영 중 백내장 확정 판정받고 모두를 놀라게 한 이경규의 충격적인 실제 눈 상태'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이경규. 유튜브 캡처

영상에는 이경규가 눈에 불편함을 느끼고 안과를 찾는 모습이 담겼다.

이경규는 "나이를 먹으니까 잘 안 보인다. 그래서 눈 검사를 해야 한다"고 했다.

여러 검사를 받은 이경규는 의사에게 결과를 들었다.

의사는 "눈에서 조금 이상 소견들이 있다"며 "우선 백내장이 조금 있다. 엄청 심하지 않지만 예전보다 덜 보인다고 느끼실 수 있다. 아직은 급하게 수술해야 하는 단계는 아니지만 궁극적으로는 언젠가 수술이 필요하다"고 했다. 이어 "야외 노출, 자외선 노출이 백내장의 자극 요인"이라며 각별한 주의를 당부했다.

진료실을 나온 이경규는 "'도시어부' 때문에 바다 위에서 7년을 있었던 게 결정적인 것 같다”며 "내 눈을 돌려달라고 고발해야겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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