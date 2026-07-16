"앉아 계세요. 제가 갈게요"…김중남 강릉시장, 세심한 배려 눈길

김중남 강릉시장이 시청 인사 발령자들에게 임용장을 수여하는 자리에서 세심한 배려를 보여 눈길을 끌었다.

16일 강릉시청 2층 대회의실에서 열린 '2026년 하반기 정기인사 임용장 수여식'에서는 조금 낯선 광경이 펼쳐졌다. 6급 이하 인사발령 대상자인 공무원 150명이 의자에 앉아 김 시장을 기다리고 있었다.

김중남 강릉시장이 16일 열린 하반기 정기인사 임용장 수여식에서 직원들의 자리로 직접 찾아가 임용장을 전달하고 있다. 강릉시 제공

김 시장은 자리에 앉아 있는 공무원 한 명 한 명에게 직접 찾아가 임용장을 전달하고 인사를 전했다. 공무원들은 자신의 자리에 편안하게 앉아 있다가 본인 순서에만 자리에서 일어나 임용장을 건네 받았다.

기존 임용장 수여식에서는 공무원들이 행사 내내 부동자세로 선 채 대기했었다. 이 때문에 긴장감과 피로감이 적지 않다는 지적이 꾸준히 제기됐다.

김 시장의 세심한 배려는 현장 분위기를 따뜻하게 만들었다.

김 시장은 "민선 9기 강릉시의 최우선 가치는 소통과 배려"라며 "이는 외부 시민뿐만 아니라 내부 공직자들에게도 똑같이 적용되어야 한다"고 강조했다.

이어 그는 "사소해 보일 수 있는 의자 배치 하나가 공직 사회의 경직된 문화를 깨고 유연한 조직 문화를 만드는 첫걸음이 될 것"이라며 "앞으로도 세심한 부분까지 살피는 따뜻한 행정을 펼쳐 나가겠다"고 약속했다.

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