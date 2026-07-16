기준금리 0.25%P 인상… 3년 6개월 만에 긴축 돌입

한국은행 금융통화위원회가 16일 기준금리를 기존 연 2.50%에서 연 2.75%로 0.25%포인트 올렸다. 금통위는 “향후 금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다”며 3년6개월 만의 통화 긴축기 진입을 공식화했다.



금통위는 이날 통화정책방향 결정회의 후 의결문에서 “성장세가 수출과 투자를 중심으로 강화되고 있는 가운데 물가 상승률은 상당 기간 목표수준을 상회할 것으로 보이고 금융안정 측면의 리스크도 지속되고 있다”며 “기준금리를 0.25%포인트 인상하는 것이 적절하다고 판단했다”고 밝혔다. 이번 인상은 금통위원 7명 만장일치로 결정됐다.

16일 서울 한 금융기관 앞에 예금 및 대출 관련 안내문이 붙어 있다. 이날 한국은행 금융통화위원회는 물가안정을 위해 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했다. 연합뉴스

이로써 한은은 2023년 1월 0.25%포인트 인상 이후 3년6개월 만에 통화 긴축에 돌입했다. 앞서 금통위는 2024년 10·11월, 지난해 2·5월 네 차례에 걸쳐 0.25%포인트씩 기준금리를 총 1.00%포인트 인하했다. 이후 기준금리는 1년2개월간 8연속 동결됐다.



금통위는 최근 물가가 들썩이고 경기 호조가 이어지자 통화정책의 방향키를 돌렸다. 주택가격 상승세와 가계대출 급증, 고환율 등 금융안정 리스크도 인상 결정에 힘을 실었다.



유가 급등으로 최근 소비자물가 상승률은 5월(3.1%), 6월(3.2%) 내내 고공행진하고 있다. 지출 비중이 큰 140개 품목을 조사한 생활물가지수 상승률도 5월 3.3%에 이어 6월 3.4%까지 올라섰다. 3% 안팎 상승세는 하반기에도 이어질 전망이다. 그만큼 통화 긴축 필요성이 커졌다.

신현송 한국은행 총재가 16일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

한은은 유가와 환율 상승이 제품 가격에 전이되는 간접효과뿐 아니라 반도체 수출 호조에 따른 소득 개선이 물가를 자극할 것으로 봤다. 신현송 한은 총재는 이날 회의 후 기자간담회에서 “국내총소득(GDI)이 국내총생산(GDP)보다 훨씬 더 강하게 성장하는 이례적인 상황”이라며 “소득 개선이 아주 강하게 계속된다면 수요 쪽에서 오는 물가 상승 압력에 유의해야 한다”고 말했다. 올해 1분기 GDP는 전년 동기 대비 3.8% 성장한 반면 GDI는 13.2% 뛰었다.



신 총재는 “통화정책을 수행하는 데 있어서 물가 성장률이 목표수준(2%)까지 안정적으로 수렴한다는 확신이 들 때까지 대응하겠다”고 강조했다. 사실상 추가 인상을 예고한 것이다.



시장의 관심은 앞으로 금리 인상 횟수와 속도·폭이 어떻게 될지에 쏠린다. 금통위는 “추가 인상의 시기와 속도는 물가 상승 압력의 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정해 나갈 것”이라고 밝혔다.

이날 국내 증시는 추가 인상 우려와 미국발 반도체 투심 악화가 겹치며 또다시 급락했다. 코스피는 전일 대비 6.37% 하락한 6820.60에 마감하며 하루 만에 7000선을 내줬다. 코스닥도 전일 대비 4.53% 하락한 791.84로 장을 마치며 800선이 무너졌다. 이날 오전 두 증시 모두 5% 넘게 급락하면서 코스피는 올해 37번째, 코스닥은 22번째 매도사이드카가 발동됐다.

신영증권은 “금리 인상은 심리적 부담 요인”이라며 “신용·미수거래는 이자 부담이 직접 발생하는 레버리지 자금인 만큼 조달비용 상승은 신규 유입을 약화시키는 동시에 기존 잔고의 상환 및 청산을 앞당길 수 있다”고 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지