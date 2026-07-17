트럼프 “韓조선기업 등 살펴볼 것”… 해외 건조 군함 구매 시사

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 해군력 증강을 위한 한국과의 조선 협력을 거론하면서 미국 밖에서 건조한 군함을 구매할 수 있다는 뜻으로 해석될 수 있는 언급을 했다. 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 트럼프 대통령이 이재명 대통령에게 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있는지 문의했던 것과 맞물려 한·미 조선 협력에 속도가 붙을 수 있을지 주목된다.

“함정 많이 필요” 도널드 트럼프 대통령이 15일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 칼라일 육군전쟁대에서 열린 ‘펜실베이니아 국방 및 혁신 정상회의’ 행사에서 연설을 하고 있다. 칼라일=AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 펜실베이니아주 칼라일 육군전쟁대에서 공화당 소속 데이브 매코믹 펜실베이니아 상원의원 주최로 열린 ‘펜실베이니아 국방 및 혁신 정상회의’ 행사에 참석해 미국 해군력 증강과 관련, “우리는 아마 한국 등 해외 기업들 몇몇을 살펴보게 될 것”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 “그들은 우리와 선박(건조)에 있어 협력하고 있다”며 “지역 밖에서 만들어진 일부 선박도 구매할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령이 언급한 ‘지역 밖에서 만들어진 일부 선박’이 미국 밖에서 건조된 선박을 지칭한다고 단정하기는 어렵지만, 지난달 G7 정상회의에서 그가 이 대통령에게 “미국 군함 10척을 빠르게 건조해줄 수 있느냐”고 했던 것을 고려하면 미국 밖에서 군함을 건조하는 방안을 염두에 두고 한 발언일 가능성을 배제하기 어렵다.

미국은 번스-톨레프슨법으로 해군 함정의 국외 건조를 원칙적으로 금지하고 있다. 한국 등 외국에서 해군 함정을 건조하려면 법을 개정하거나 국가 안보 목적에 의한 대통령의 행정 권한 활용이 필요하다. 미 의회가 법 개정에 소극적인 가운데 한국 정부와 조선업계는 트럼프 대통령이 행정적 권한을 활용해 미 해군 함정의 한국 건조를 예외적으로 허용해주기를 기대한다. 한·미 양국은 3500억달러(약 519조원) 규모의 대미 투자 가운데 1500억달러(약 75조원)를 조선 협력에 투입하기로 합의한 상태다. 이달 23일에는 워싱턴에 한·미 조선협력센터가 문을 연다.

이재명 대통령이 6월 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅 주요 7개국(G7) 정상회의 행사장에서 열린 초청국 환영행사에서 기념촬영 후 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 연설에서 “우리는 아름답고 유서 깊은 필라델피아 조선소에서 대규모 국가안보다목적선박(NSMV) 두 척을 만들 것”이라며 사업규모가 15억달러(약 2조2200억원)라고 밝히기도 했다. 한화 필리조선소가 수주한 사업을 뜻하는 것으로 보인다. 그는 “많은 선박이 거기서 만들어질 것”이라고도 덧붙였다. 이날 행사에는 참석한 마이클 쿨터 한화디펜스USA 최고경영자(CEO)는 “한국의 우리 조선소는 일주일에 한 척 정도의 선박을 건조하고 있다”며 “우리는 이 능력을 필라델피아로 이전할 계획을 갖고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령의 이날 언급과 관련해 청와대는 “한·미는 한·미동맹의 미래형 포괄적 전략동맹의 발전에 있어 조선 협력이 중요하다는 공감대를 토대로 조선 관련 분야에서 협력 증진 방안을 모색 중”이라며 “조선 분야의 호혜적 협력에 대한 양국 정상의 공감대가 있는 만큼 앞으로도 양국 간 협의를 통해 협력 방안을 구체화해 나갈 수 있기를 기대한다”고 밝혔다. 구체적인 협력 방안은 향후 실무협의 등을 통해 협의해 나갈 예정이다.

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