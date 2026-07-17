부영그룹 “유엔데이, 국경일 지정하자”

부영그룹이 제헌절을 맞아 대한민국 정부 수립 과정에서 유엔이 한 역할을 재조명하고, 유엔 창설일인 10월24일(‘유엔데이’)을 국경일로 지정하자는 공동 캠페인을 벌였다.

부영그룹은 16일 대한노인회·광복회·대한민국헌정회·대한민국재향군인회·유엔한국협회 등과 함께 ‘제헌절, 대한민국 제헌 헌법 제정에는 유엔이 함께했습니다’를 주제로 공동 캠페인을 진행했다고 밝혔다.

이중근 부영그룹 회장이 지난해 11월 서울 용산 전쟁기념관에 기증한 유엔참전국 상징기념물을 바라보고 있다. 부영그룹 제공

이번 캠페인은 1948년 5·10 총선거와 제헌국회 구성·제헌헌법 공포 등 대한민국 정부 수립 과정에서 유엔의 역할을 되새기고, 6·25전쟁 당시 유엔군의 참전과 희생을 기리기 위해 마련됐다. 유엔데이를 국경일로 지정하자는 제안도 담겼다.

참여 단체들은 “제헌절을 기념할 때 헌법 제정뿐 아니라 유엔의 역할도 함께 기억해야 한다”며 “6·25전쟁 때 유엔군이 참전하면서 대한민국이 국가 존립의 위기를 극복할 수 있었다”고 강조했다. 부영그룹에 따르면 당시 전투지원 16개국, 의료지원 6개국, 물자·재정지원 38개국 합쳐 60개국이 한국을 지원했고, 약 198만명이 참전해 4만여명이 전사했다.

대한민국은 유엔의 공로를 기려 1950년부터 유엔 창설일인 10월24일을 유엔데이로 지정했다. 그러나 1975년 북한의 유엔 산하기구 가입에 대한 항의 차원에서 1976년 공휴일에서 제외했다.

이중근(사진) 부영그룹 회장 겸 대한노인회 회장은 “유엔데이 국경일 지정은 대한민국의 탄생과 보존을 위해 헌신한 유엔의 희생을 기억하고 역사적 사실과 감사의 가치를 미래 세대에 계승하자는 제안”이라며 “유엔에 대한 감사와 예우는 과거 대한민국을 도왔던 국가들과의 우호를 다지는 중요한 외교적 자산이자 미래를 위한 외교적 마중물이 될 것”이라고 말했다.

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