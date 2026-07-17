[경제 단신] DH 인수한 우버, 배민 새 주인 예고 외

DH 인수한 우버, 배민 새 주인 예고

미국 차량공유·배달 플랫폼 우버가 독일 음식배달업체 딜리버리히어로(DH)를 인수한다. 한국 내 사업체인 우아한형제들(배달의민족)도 우버 품에 안기게 된다. 16일 업계에 따르면 DH는 중동 플랫폼인 탈라바트, 사우디아라비아의 헝거스테이션 등을 보유하고 있다. 한국의 우아한형제들도 DH의 소유다. 우버는 과거에도 배달의민족 인수를 검토한 바 있어 이번 거래를 통해 한국 시장에서도 영향력을 확대할 것으로 예상된다. 이번 거래는 사업 분할 방식으로 추진됐을 가능성이 제기된다.

현대로템, 철도 차량 특화 ADAS 개발

현대로템은 철도차량에 특화한 자동운전보조시스템(ADAS?사진)을 개발했다고 16일 밝혔다. 철도차량용 ADAS는 선로상 장애물을 감지하고 운전자에게 위험 상황을 알려 충돌을 방지하는 기술로, 자동차보다 제동거리가 길기 때문에 더 멀리 있는 장애물과 환경을 인지할 수 있어야 한다. 현대로템은 자체 자율주행 기술을 앞세워 수출 시장을 선점할 계획으로, 특히 기술 검증 수준이 높은 대만에 ADAS 탑재 철도차량을 수출하는 게 목표다.

LG전자, AI 얼음정수기 신제품 공개

LG전자가 음성 명령만으로 물과 얼음이 나오고, 가전 제어와 생활 정보를 알려주는 인공지능(AI)홈 허브기능까지 갖춘 ‘LG 퓨리케어 AI 냉동얼음정수기’(사진)를 16일 출시했다. 고객은 “하이 엘지!”라고 부른 후 “차가운 물 200㎖ 줘”, “얼음 한 컵 줘”와 같은 자연어 음성 명령만으로 손쉽게 물이나 얼음을 제공받을 수 있다. 정수기를 통해 AI홈 플랫폼 LG 씽큐 애플리케이션(앱)에 등록된 가전도 제어 가능하다.

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