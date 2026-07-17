“AI 활용 넘어 스스로 기획하는 리더 돼야”

“AI(인공지능)가 판을 보여주면 고수는 전략을 짜고 하수는 해설만 봅니다.”

‘AI를 이겨본 유일한 인간’인 이세돌(사진) 울산과학기술원(UNIST) 특임교수가 AI시대 기업이 살아남기 위한 조건으로 ‘전략을 갖춘 능동적인 경영인상’을 주문했다. 신념과 철학을 바탕으로 단순히 AI를 활용하는 데 그치지 말고, 스스로 기획하는 경영자가 돼야 한다는 게 이 교수의 설명이다.



이 교수는 16일 제주 서귀포 롯데호텔에서 열린 한국경제인협회 하계포럼 강연을 통해 “룰이 명확하고 한정적인 상황에서 AI는 어마어마한 힘을 보여준다”며 “하지만 AI의 방향을 제시하고, 기획, 설계, 판단, 최종적 끝맺음을 하는 것은 인간”이라고 말했다.



리더가 자신만의 신념과 철학을 가져야 한다고 강조한 이 교수는 “AI의 그림이나 노래는 신념이 부재하기 때문에 의미를 부여하지 않는다”며 “인간이 가진 큰 힘이자 무기가 바로 신념, 철학, 서사”라고 밝혔다.



이 교수는 2016년 알파고와의 ‘구글 딥마인드 챌린지 매치’를 회상하며 “10년 전 알파고 대국에서 이미 인간과 AI는 나뉘었다”며 “AI 활용의 차이가 문맹 차이만큼 향후에 벌어질 것”이라고 전망했다.



이어 국내 AI 칩 설계의 선두 주자인 퓨리오사AI의 백준호 대표가 삼성전자 엔지니어에서 스타트업 창업자로 나서기까지의 과정을 소개했다. 그는 “세계 최고 수준의 칩을 목표로 기준을 높였기 때문에 뛰어난 인재들이 모일 수 있었다”며 “‘AI 반도체는 실리콘밸리만 할 수 있다’고 스스로 한계를 정하지 않는 것이 중요한 경쟁력이었다”고 말했다.



AI 추천 기술을 앞세워 지난해 거래액 2조5000억원을 달성한 국내 대표 패션 플랫폼 에이블리의 강석훈 대표는 “AI가 발전할수록 중요한 것은 결국 사람과 팀이며, AI를 잘 활용하는 소수의 뛰어난 팀이 더 큰 성과를 내는 시대가 올 것”이라고 밝혔다.

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