[이코노 브리핑] KB금융 ‘AX디지털자산펀드’ 설립·운영 외

KB금융 ‘AX디지털자산펀드’ 설립·운영

KB금융그룹은 디지털자산 사업 선도와 인공지능(AI) 전환 가속화를 위해 1000억원 규모의 전략적 투자(SI) 펀드인 ‘KB AX디지털자산펀드’를 설립했다고 16일 밝혔다. KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명이 출자자(LP)로 참여하고 KB인베스트먼트가 운용(GP)을 맡는다.

한화證, 美 ‘디지털에셋’에 전략적 투자

한화투자증권은 글로벌 금융 특화 블록체인 인프라 기업인 ‘디지털에셋’에 약 300억원 규모의 전략적 투자를 단행했다고 16일 밝혔다. 미국 뉴욕에 본사를 둔 디지털에셋은 골드만삭스, 미국예탁결제원(DTCC) 등 주요 글로벌 금융기관들이 채택한 금융 특화 개방형 블록체인인 ‘캔턴 네트워크(Canton Network)’를 운영하고 있다.

농협銀, 대안신용평가 활성화 업무협약

NH농협은행은 8개 기관이 참여한 대안 신용평가협력체인 ‘NH 크레딧 온’을 구성하고, 대안신용평가 활성화를 위한 다자간 업무협약을 맺었다고 16일 밝혔다. 농협은행과 NH농협캐피탈, 애자일소다, 어니스트, 카카오페이, 코리아크레딧뷰로 등 인공지능(AI) 기술 기업과 신용평가 기관, 플랫폼 운영 업체 등이 참여한다.

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