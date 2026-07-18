[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 18일 (토요일) 68년생, 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다

96년생: 높이 나는 새가 멀리 보니 눈을 떠라. 84년생: 순간의 방심이 허를 찌른다. 72년생: 한곳에만 집중하지 말고 전체를 둘러보라. 60년생: 신명나게 일하면 입신공명할 수 있는 운세. 48년생: 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생: 집안 일로 마음 상하지만 오래 생각하지 마라.

97년생: 짐이 가볍다고 우습게 보지 마라. 85년생: 다른 사람 말을 새겨들어라. 73년생: 정성을 먼저 생각하는 것이 올바른 판단. 61년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 49년생: 화합하는 마음이 매우 중요하다. 37년생: 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있다.

98년생: 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 86년생: 바라던 소망이 이뤄진다. 74년생: 전문 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 62년생: 해오던 일을 수정해야할 경우 곤란함을 겪겠다. 50년생: 상대방과 동일하게 생각한다는 것은 힘들다. 38년생: 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라.

99년생: 격한 감정을 추스르면 순탄하게 진행된다. 87년생: 감언이설에 마음이 흔들린다. 75년생: 긍정적인 사고방식이 요구된다. 63년생: 행동으로 옮기지 않으면 좋은 결과가 안나온다. 51년생: 비슷한 생각을 가진 사람이 많을 때는 피하라. 39년생: 마음이 편치 않은 날이지만 방법이 없다.

00년생: 정상적인 방법이라면 어려움은 없을 듯하다. 88년생: 기다리던 일 큰 성과가 있다. 76년생: 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때다. 64년생: 주변으로부터 인정받지만 과도함은 금물. 52년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 40년생: 조금씩 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 28년생: 자신의 예측이 빗나갈 가능성이 크다.

01년생: 약속시간에 늦으면 금전손실이 발생한다. 89년생: 때로는 소극적인 자세가 유리하다. 77년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 53년생: 부수입이 생기니 집안에 경사가 있을 듯하다. 65년생: 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 시달린다. 41년생: 혼자서 감당하려는 행동은 힘들게 한다. 29년생: 한쪽에 사람이 있고 다른 쪽에 재물이 있다.

02년생: 집안 사람들이 불화하기 쉬운 시점이다. 90년생: 힘들어도 스스로 해야 한다. 78년생: 하고 싶은 것은 많지만 쉽게 옮기기는 어렵다. 66년생: 소중한 것을 아낌없이 줄 수 있어야 한다. 54년생: 집안이 부산하니 어른으로서 중심을 잡아라. 42년생: 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생: 은신처가 드러나지 않도록 보안에 유의하라.

03년생: 제조업자는 매출이 늘고 여성은 기쁨이 있다. 91년생: 오랜 노력이 성과를 보게 된다. 79년생: 무슨 일이든 잡음은 생기기 마련이다. 67년생: 조금 느린 속도를 유지하는 것이 이상적이다. 55년생: 순탄한 국면에 접어들었으니 만사태평인 날. 43년생: 크고 작은 일들이 잦지만 좋은 일이 있다. 31년생: 동남방에서 좋은 소식이 온다.

04년생: 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다. 92년생: 회식자리에서 과음하지 마라. 80년생: 전문가가 되도록 자신을 채찍질해라. 68년생: 편한 길을 택하면 오히려 불리해진다. 56년생: 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어야 한다. 44년생: 금전문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다. 32년생: 능력 이상의 결과를 얻고 싶다면 어울려라.

05년생: 소식을 접하지만 상황이 변했으니 답답하다. 93년생: 겸손하면 뜻밖의 횡재수 있다. 81년생: 부모의 그늘이 편안하다는 사실을 명심하라. 69년생: 상대의 분위기에 압도당한다면 기싸움에서 밀린 것. 57년생: 소탈한 모습으로 대하면 좋은 때이다. 45년생: 오래된 소원을 성취할 수 있을 듯하다. 33년생: 결단을 내리기 전 조언을 구하라.

06년생: 개선할 부분은 과감하게 정리하자. 94년생: 약속 어기면 큰 손실 있겠다. 82년생: 배려하는 마음이 없으면 곤란하다. 70년생: 형식에 얽매여 시기를 놓치기 쉽다. 58년생: 인지도가 높은 일은 결과가 빠르게 나타난다. 46년생: 오래 끌면 시간만 낭비하고 심신이 피곤하다. 34년생: 한번 내 손을 떠난 것은 이미 남의 것이다.

95년생: 주변에 도와주는 사람이 많구나. 83년생: 장점을 극대화하는 방향으로 힘쓰면 길하다. 71년생: 여성은 비상금을 넉넉히 준비하자. 59년생: 여건이 좋지않으니 자중해야 한다. 47년생: 생각지 못한 일로 당황하기 쉽다. 35년생: 그간의 노고는 눈 녹듯이 사라지는 듯하다.

백운철학원

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