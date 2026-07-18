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그림으로 보는 ‘의학 혁명’ 경이로운 여정

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권이선 기자 2sun@segye.com

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비주얼 의과학사/ 유임주/ 한겨레출판/ 2만5000원

 

해부학자인 저자가 의과학사의 흐름을 바꾼 40개의 순간을 골라 150여장의 도판과 함께 소개한다. 현미경의 발명으로 열린 미생물의 세계부터 청진기와 혈압계, 엑스레이(X-ray), 자기공명영상(MRI)의 등장, 카할의 신경세포 그림까지 인간의 몸과 질병을 이해하는 방식을 바꾼 발견과 발명을 따라간다. 혈액과 체온, 맥박 등 신체를 수치로 측정하려던 시도부터 세균과 바이러스 등 보이지 않는 질병의 원인을 추적해 온 의과학의 역사를 담았다. 새로운 기술과 도구가 의과학의 영역을 어떻게 확장해 왔는지도 보여준다.

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유임주/ 한겨레출판/ 2만5000원

저자는 “이 그림들은 당대 과학자들이 무엇을 보았고, 무엇을 믿었으며, 무엇을 의심하기 시작했는지를 보여주는 기록”이라고 강조한다. 그림을 따라가다 보면 의학이 어디에서 출발해 오늘날에 이르렀는지 확인할 수 있다는 설명이다. 책은 발견의 결과뿐 아니라 질문이 실험으로, 실험이 새로운 치료법으로 이어지는 과정에도 주목한다. 인슐린 개발자들이 특허권을 공공기관에 맡긴 일화, DNA 구조 규명 과정에서 뒤늦게 공로를 인정받은 로절린드 프랭클린의 사연 등 의과학사의 이면도 소개한다.


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