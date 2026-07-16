엔드나인게임즈, ‘이것이 삼국지다’ 쿠폰과 커뮤니티 이벤트 진행

엔드나인게임즈(대표 양기식)는 전략 모바일 게임 ‘이것이 삼국지다’ 이용자를 대상으로 쿠폰 및 커뮤니티 이벤트를 진행하고 있다고 16일 밝혔다.

‘이것이 삼국지다’는 지난 7월 8일 오전 11시 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시 스토어 등 4개 앱 마켓을 통해 정식 출시된 전략 모바일 게임이다. 출시 이후 콘텐츠와 육성 시스템을 바탕으로 구글 플레이스토어와 원스토어 전체 인기 순위 상위권에 이름을 올리는 등 이용자 유입을 이어가고 있다.

엔드나인게임즈 측은 “삼국지 게임을 좋아하시는 많은 마니아들이 있다는 것은 알고 있었지만, 정말 의미 있는 결과다. 앞으로도 안정적인 서비스와 다양한 콘텐츠, 이벤트를 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.

현재 진행 중인 리뷰 참여 이벤트는 게임을 플레이한 뒤 각 마켓에 리뷰를 작성하고 이를 캡처해 공식 라운지에 인증하면 모집령 10개, 원보 100개, 식량 10만, 동전 10만 등 인게임 보상을 받을 수 있다. 해당 이벤트는 지난 7월 8일 시작되었으며, 별도 공지 시까지 운영된다.

이와 함께 오는 7월 31일까지 공식 라운지 내 ‘덱 조합 공략 이벤트’ 게시판에 자신만의 덱 조합을 소개하는 게시글을 작성하면 추첨을 통해 인게임 보상을 지급하는 ‘나만의 덱 조합 소개’ 이벤트도 진행한다.

엔드나인게임즈는 쿠폰과 커뮤니티 이벤트를 운영하는 한편, 오는 7월 17일 적용 예정인 첫 콘텐츠 업데이트 ‘황궁 쟁탈전’ 정보도 사전 공개했다. 황궁 쟁탈전은 공성전 방식의 예선을 거쳐 본선을 진행하는 콘텐츠로, 최종적으로 ‘낙양’을 점령한 군단이 승리하는 방식이다. ‘황제’가 된 군단장과 소속 군단원에게는 게임 내 특권과 혜택이 제공될 예정이다.

‘이것이 삼국지다’는 인접한 노드를 따라 영지를 확장하는 군단 공성전과 서버 간 전투를 제공하는 전략 모바일 게임이다. 무장 수집과 육성 시스템을 갖췄으며, 일부 스테이지는 수동 조작을 활용해 공략할 수 있도록 설계됐다는 설명이다.

엔드나인게임즈 관계자는 “출시 후 처음 선보이는 업데이트 콘텐츠인 만큼 테스트를 진행하고 있으며, 이용자들이 콘텐츠를 즐기는 데 불편함이 없도록 안정적인 서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

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