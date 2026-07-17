창원·마산·진해 도심 ‘조각 전시장’ 된다

국내 유일의 조각 전문 비엔날레인 창원조각비엔날레(포스터)가 오는 9월 개막한다. 특히 올해는 처음으로 한국과 중국의 공동 예술감독 체제를 도입하고 창원과 마산, 진해 3개 도시 전역을 전시 무대로 꾸미는 ‘도시형 비엔날레’를 선보인다.



창원문화재단은 지난 14일 서울 중구에서 기자간담회를 열고 ‘공명장’을 주제로 성산아트홀을 비롯해 창원의집, 창원역사민속관, 진해역 일대, 마산어시장 등 창원시 5개 공간에서 2026년 창원조각비엔날레를 9월30일부터 11월15일까지 47일간 개최한다고 밝혔다.



이번 조각비엔날레의 예술감독은 조혜정씨와 중국 출신 장쥔(Jiang Jun)이 공동으로 맡았는데, 창원조각비엔날레가 외국인 감독과의 공동감독 체제로 행사를 여는 것은 이번이 처음이다. 14개국 74개팀(81명)의 작가가 참여해 200여점의 작품을 선보인다.



올해의 주제 ‘공명장’은 조각이 인간과 세계의 관계를 다시 열고 서로 응답하게 하는 장이 될 수 있냐는 질문에서 출발했다. 즉, 조각이 지닌 현존성과 신체성이 인간과 세계, 인간과 인간 사이의 공명을 다시 일으킬 수 있다는 가능성을 탐색한다.



올해 행사는 본전시와 2개의 특별기획전으로 구성됐다. 본전시 ‘공명장’은 성산아트홀의 실내 공간과 마산어시장, 창원의집, 진해역 일대로 이어지는 도시 공간 전반에서 전개한다. 특별기획전 가운데 조 감독이 기획한 전시 ‘조각 이전의 조각’은 김윤신, 심문섭, 마더성(Ma Desheng), 잔왕(Zhan Wang), 주밍(Ju Ming) 등 동아시아 주요 작가들의 작업을 조명한다.



다양한 부대 행사도 준비됐다. 국제 학술 콘퍼런스 ‘공명 네트워크’를 비롯해 학술 기고 프로그램 ‘공명 스터디’와 학술 특강 ‘공명 아카데미’가 열린다. ‘공명 도슨트’, ‘식물 돌봄 프로젝트’ 등 시민 참여 프로그램도 마련된다.

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