강예빈 "초5 때 대학생에게 대시받아…성인으로 오해받았다"

유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’​ 화면 캡처

배우 강예빈이 초등학교 시절 성숙한 외모로 인해 대학생에게 대시를 받았던 일화를 공개했다.

강예빈은 지난 15일 공개된 유튜브 채널 ‘노빠꾸 탁재훈’​에 출연해 어린 시절 겪었던 다양한 에피소드를 전했다.

강예빈은 “초등학교 5학년 때 키가 이미 164cm였다”며 “전학 온 친구들이 저를 교생 선생님으로 착각하고 인사한 적도 있었다”고 말했다.

이어 “당시에는 또래보다 발육이 빨랐고 키도 컸다. 머리도 길었고 몸에 붙는 청바지에 당시 유행하던 보호 안경까지 쓰고 다녀서 사람들이 초등학생으로 보지 않았던 것 같다”고 설명했다.

특히 강예빈은 대학생에게 성인으로 오해받았던 일화도 공개해 출연진을 놀라게 했다.

그는 “어떤 대학생 오빠가 저를 보고 ‘저 애기 되게 섹시하다’고 말했다“며 “처음에는 저를 성인으로 생각하고 다가왔던 것”이라고 당시를 회상했다.

이어 “친구들과 함께 앉아 있었는데 앞에 있는 아이는 흙장난을 하고 있었고, 저는 가만히 앉아 있었다”며 “머리가 길어서 선생님이나 어른으로 봤을 수도 있다”고 덧붙였다.

예상치 못한 어린 시절 일화에 출연진은 놀라움을 감추지 못했다. 강예빈은 성숙한 외모 때문에 생겼던 다양한 에피소드를 솔직하게 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

한편 강예빈은 2004년 게임 모델로 데뷔해 ‘하두리 여신’이라는 별명으로 큰 사랑을 받았다. 이후 드라마와 예능을 오가며 꾸준히 활동을 이어오고 있다.

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