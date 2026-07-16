‘재선거 요구’가 공무원 악성 민원?…이수지 제작진 사과에도 ‘댓삭’ 논란 확산

지난 14일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 공개된 영상 일부 장면. 공무원 역할을 연기한 이수지가 재선거를 외치는 사람들에게 ‘여기서 그러시면 안 됩니다’라고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

악성 민원에 시달리는 공무원을 패러디한 개그우먼 이수지의 유튜브 영상이 ‘재선거 요구’ 희화화 논란에 휩싸였다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에 공개된 ‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기’ 영상에서 이수지는 갖가지 민원에 시달리는 행정복지센터 공무원 역할을 연기했다. 영상에는 소리 지르며 막말을 내뱉는 민원인부터 프로필 사진을 골라 달라는 이들, 혼인신고 서류를 냈다가 바로 취소를 요청하는 사례 등이 담겨 공무원들의 공감을 샀다.

문제는 영상 중반부에 등장한 ‘재선거 요구’ 장면이었다. 각종 민원이 빗발쳐 혼란스러운 가운데 옆에서 몇몇 목소리가 “재선거! 재선거!”라고 외쳐 이수지가 “여기서 이러시면 안 됩니다”라고 말하는 모습이 연출됐다.

누리꾼들은 “부정선거 외치는 시민 중에 주민센터까지 가서 공무원한테 민원으로 구호 외치는 사람은 없는데 허위사실 유포한 거 아니냐”, “아직 투표 못 한 사람이 있는데 본인 투표권이 뺏겨도 이런 식으로 올릴 건가”, “어떻게 참정권 지키려는 국민들을 진상으로 묘사하고 희화화할 생각을 하지” 등의 거센 비판을 쏟아냈다.

사태가 확산하자 제작진은 문제가 된 장면을 삭제하고 사과문을 게시했다. 제작진은 “많은 분들께서 지적해 주신 장면은 특정 사안이나 정치적 입장을 전달하려는 의도로 사용된 것이 아니었다”며 “이번 일은 출연진 개인의 정치적 성향이나 의사와는 전혀 무관하며, 영상 제작 과정에서 제작진이 세심하게 검토하지 못해 발생한 문제”라고 해명했다.

‘공무원 김지영 씨의 철밥통 지키기’ 영상 댓글에 제작진 측이 게시한 사과문. 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 캡처

누리꾼들은 “참정권 문제가 언제부터 정치적 입장에 달린 거였냐”며 해명을 받아들이지 못하는 반응이다. ‘댓글을 왜 삭제하냐’는 댓글도 잇따라 달리고 있다.

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