송하윤, 학폭 제보자 검찰 송치에 "최종 결과 기다리는 중"

배우 송하윤의 학교폭력 의혹을 제기했던 A씨가 검찰에 넘겨졌다.

송하윤을 대리하는 법무법인 지음은 16일 "학교폭력 의혹을 제기한 A씨를 정보통신망법상 명예훼손, 업무방해, 협박 혐의로 고소한 사건이 경찰의 보완수사를 거쳐 지난 6월16일 검찰에 송치됐다"고 밝혔다.

배우 송하윤. 소속사 제공

앞서 경찰은 지난 2월 A씨에 대해 불송치 처분을 내렸다. 이 과정에서 송하윤 측이 불복해 이의신청을 냈고 사건을 검토한 검찰은 경찰에 보완수사를 지시했다. 3개월간의 추가 수사 끝에 경찰은 기존 결정을 뒤집고 A씨를 검찰에 기소 의견으로 송치했다.

송하윤 측은 "A씨가 보완수사 이전의 판단을 근거로 마치 경찰이 기존 결정을 유지한 것처럼 설명하고 있지만 사실과 다르다"며 "검찰의 보완수사 요구 이후 경찰이 다시 수사한 결과 기존 판단을 바꿔 6월16일 사건을 검찰에 송치한 것"이라고 설명했다.

이어 "A씨가 근거 없는 루머를 제기한 데 이어 수사 절차와 관련한 허위 정보를 유포해 추가 피해를 주고 있다"며 "진행 중인 수사 절차를 왜곡해 여론을 호도하는 행위에 대해서도 법적 대응을 검토할 예정"이라고 덧붙였다.

송하윤도 법률대리인을 통해 심경을 밝혔다. 송하윤은 "본의 아니게 많은 분들께 걱정과 심려를 끼쳐드려 송구하다"며 "수사 중인 사안에 대해 필요 이상의 언론 대응이나 여론전을 원하지 않았고 지금도 검찰의 최종 판단을 차분히 기다리고 있다"고 전했다.

그러면서 "최근 또 한 번 사실과 다른 내용이 알려지면서 부득이하게 최소한의 사실관계를 바로잡게 됐다. 최종 결과가 나올 때까지 조금만 기다려 달라"고 했다.

앞서 A씨는 지난해 4월 JTBC '사건반장'을 통해 고등학교 2학년이었던 2004년 8월 선배였던 송하윤에게 1시간 30분 동안 뺨을 맞았고, 송하윤이 졸업 전 집단폭행 사건에 연루돼 강제 전학을 갔다고 주장했다.

이에 대해 송하윤 측은 "A씨와는 일면식도 없으며 어떠한 폭력도 행사한 사실이 없다"며 "강제 전학을 간 사실 역시 없다"고 의혹을 전면 부인했다.

<뉴시스>

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