장흥 물축제 'K-컬처' 입는다…글로벌 축제 도약 예고

장흥군이 제19회 정남진 장흥 물축제를 세계인이 함께 즐기는 글로벌 K-축제로 도약시키기 위해 본격적인 준비에 나선다.

장흥군과 장흥축제관광재단은 문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)이 주관한 2025 대형 한류 종합행사 연계 지자체 공모사업(MyK FESTA)에 최종 선정돼 국비 2억8000만원을 확보했다고 16일 밝혔다. 군은 이를 바탕으로 물축제와 연계한 K-컬처 콘텐츠를 대폭 강화해 글로벌 관광객 유치에 나설 계획이다.

장흥 물축제서 첫 선 입체 EDM '글로벌 워터월드'. 전남관광재단 제공

축제 기간에는 'Jangheung Summer Splash with MyK FESTA'를 통해 정상급 K-팝 공연이 펼쳐진다. 비투비, 청하를 비롯해 킥플립, 브브걸, 세이마이네임, 캡틴크루, 키빗업 등이 무대에 올라 물축제와 K-팝이 결합된 공연을 선보일 예정이다.

옛 장흥교도소 문화예술복합공간인 빠삐용Zip도 한류 체험 공간으로 새롭게 운영된다. 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'와 드라마 참교육 촬영지인 빠삐용Zip은 'K-DRAMA in Prison' 콘셉트로 꾸며지며, AR 방탈출 게임과 서바이벌 빠삐용 게임, 대규모 수중 물총싸움 등 체험형 콘텐츠를 확대해 국내외 관광객에게 즐길거리를 제공한다.

장흥군은 글로벌 살수대첩과 수중 줄다리기 등 외국인 참여 프로그램을 확대하고, 다국어 안내 서비스와 K-웰니스 힐링 체험 등 관광 인프라도 강화할 방침이다.

사순문 장흥군수는 "정상급 K-팝 공연과 빠삐용Zip이라는 장흥만의 독창적인 콘텐츠를 통해 세계인이 함께 즐기는 여름축제를 만들겠다"며 "정남진 장흥 물축제를 대한민국을 대표하는 글로벌 K-축제로 성장시키겠다"고 말했다.

제19회 정남진 장흥 물축제는 25일부터 8월2일까지 탐진강과 빠삐용Zip, 편백숲 우드랜드 일원에서 개최된다.

<뉴시스>

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