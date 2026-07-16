北 청년들, ‘폭군의 셰프’ 몰래 보다 체포됐다…친구 밀고로 덜미

북한에서 한국 드라마 ‘폭군의 셰프’를 몰래 시청하던 청년 2명이 당국에 체포된 것으로 알려졌다.

16일 북한 전문 매체 데일리NK 재팬은 평안남도 소식통을 인용, 평성시의 청년 2명이 최근 한국 드라마를 비롯한 북한 당국의 이른바 ‘불순 녹화물’ 시청 혐의로 안전부(경찰)에 체포됐다고 보도했다.

보도에 따르면 체포된 두 사람은 학창 시절부터 가까운 친구로 지내며 수년 동안 해외를 통해 유입된 한국 드라마 등 외부 영상을 함께 시청해왔다. 지난 6월 중순에는 “우리끼리 보기 아깝다”며 또 다른 친구 A씨를 불러 세 사람이 함께 드라마를 시청했다.

tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’. tvN

이들이 본 작품은 북한에서 ‘왕의 요리사’라는 이름으로 알려진 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’였다. 매체는 궁중 요리와 로맨스를 소재로 한 이 드라마가 북한 젊은 층 사이에서 입소문을 타며 인기를 끌고 있으며, 일부 청년들은 등장인물의 말투를 따라하거나 극 중 음식을 만들어먹을 정도라고 전했다.

그러나 함께 영상을 본 A씨는 두 친구가 오랫동안 불법 영상을 시청해온 만큼 언젠가 적발될 가능성이 높고, 자신도 공범으로 처벌받을 수 있다고 판단했다. 그는 며칠간 고민한 끝에 안전부를 찾아가 자신의 행위를 인정하며 선처를 호소한 것으로 전해졌다.

이후 수사에 협조하기로 한 A씨는 다시 두 친구를 불러 함께 영상을 시청했고, 사전에 연락을 받은 안전부 수사관들이 현장을 급습해 세 사람을 모두 체포했다. 자진 신고한 A씨는 별다른 처벌 없이 풀려났지만, 나머지 두 청년은 자택 압수수색을 받은 뒤 현재까지 집중 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

북한 내부 소식통은 “체포된 두 청년의 가족들은 이번 사건으로 온 가족이 생활 여건이 열악한 지방으로 강제 이주될까 두려워하고 있다”고 전했다.

북한은 최근 ‘반동사상문화배격법’과 ‘청년교양보장법’ 등을 근거로 한국 드라마와 영화, 음악 등 외부 문화 콘텐츠에 대한 단속을 한층 강화하고 있다. 한국 콘텐츠를 시청하거나 유포한 주민에게 중형을 선고하는 사례도 이어지는 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지