박정수, 거제서 우연히 리센느 만났다…"너희들이 최고다"

배우 박정수가 거제 여행 중 걸그룹 리센느와 우연히 만났다.

15일 유튜브 채널 '웬만해선 정수를 막을 수 없다'에는 '실제상황 거제도 여행 중에 리센느를 마주칠 확률은?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

박정수. 유튜브 캡처

영상에서 박정수는 손녀와 함께 거제 여행을 하던 중 '거제 야호' 밈(meme)으로 역주행을 달성한 걸그룹 리센느 멤버들과 우연히 마주쳤다.

박정수는 리센느와 반갑게 인사를 하면서 "너희들이 거제시를 아주 띄워놨구나"라며 미소를 지었다.

그러면서 "너희들 때문에 여기에 왔다. 다들 거제에서는 '야호'를 해야 한다고 하더라. 나는 '왜 꼭 거제에서 야호를 해야 하냐'고 물었다"고 했다.

이후 박정수는 리센느 미나미의 안내에 맞춰 멤버들과 함께 ‘거제 야호’를 외쳤다.

원이는 "찾아와 주셔서 감사하다. 대배우님께서 거제까지 오셔서 기분이 이상하다"고 감사한 마음을 전했다.

박정수는 "너희들이 정말 최고다. 열심히 음악 듣겠다"며 응원했다.

<뉴시스>

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