한국공항공사, 드론 박람회서 드론교통관리시스템 전시

한국공항공사가 드론·UAM박람회에 참가해 드론교통관리시스템을 선보였다.

한국공항공사는 17일까지 인천 송도에서 열리는 ‘2026 제6회 대한민국 드론·UAM 박람회’에 참가해 미래항공교통 혁신기술을 선보인다고 16일 밝혔다.

‘2026 제6회 대한민국 드론·UAM 박람회’에서 운영 중인 한국공항공사 전시부스 모습.

이번 박람회는 국토교통부와 인천시가 공동 주최하는 국내 최대 규모의 드론·UAM 박람회로 전시관 운영과 컨퍼런스, 드론레저스포츠 경기 등 다양한 행사가 열린다.

한국공항공사는 이번 박람회에서 국내 최초로 개발한 ‘드론교통관리(UTM) 시스템’을 전시한다.

UTM 시스템은 드론의 비행승인부터 경로이탈·충돌경보, 비행금지구역 접근 차단(지오펜싱) 등 안전한 드론 운항에 필요한 정보를 제공하는 시스템이다. 이를 기반으로 공사는 상주시 등 지자체와 협업해 K-드론배송 상용화를 추진하고 있다.

또 공사는 도심항공교통(UAM)의 안전한 운항을 지원하는 ‘UAM 교통관리(UATM) 시스템’과 이착륙·인프라 관리를 위한 ‘버티포트 운영시스템’등 미래 모빌리티 분야 기술을 소개한다.

특히 이날 카자흐스탄에 UTM·UATM 구축 사업을 추진 예정인 카자흐스탄 대표단이 KAC 전시관을 방문했다. 한국공항공사는 국토교통부와 공동으로 카자흐스탄 대표단과 UTM·UATM 기술협력 방안을 논의했다.

윤영진 한국공항공사 건설기술본부장은 “공사가 보유한 미래항공교통분야 노하우와 기술력을 바탕으로 국내 드론·UAM 산업 발전에 기여하고 있으며 이번 박람회 참가를 계기로 미래 모빌리티 산업을 선도하는 공기업으로서의 역할을 다하겠다”고 말했다.

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