허영지 "7년간 스토킹 당해" 고백

카라 허영지가 스토킹을 당한 경험을 고백했다.

허영지는 19일 오후 10시 방송하는 MBN·SBS Plus '내가 만난 사이코패스'에서 "저는 스토킹이 있었다"고 말했다.

'내가 만난 사이코패스'. MBN·SBS Plus 제공

그는 "2016년부터 한 7년 동안 괴롭혔던 사람이 있다"며 스토커는 허영지 부모의 카페를 찾아와 기다리는 것은 물론, 가족 차량 번호를 수집해 부모와 언니에게까지 연락하며 집요하게 접근했다고 전했다.

특히 허영지 부모가 팬이라는 이유로 음식을 챙겨준 일을 두고 "우리 사이를 인정해 준 것"이라고 왜곡해 받아들였을 뿐 아니라 다른 팬들을 향해 "질투해서 그러는 거다. 다 죽여버리고 싶다"라는 내용의 편지까지 보냈다고 했다.

그러면서 "2020년 실제로 변호사 상담까지 받았다"고 했다.

규현은 "저는 숙소 생활을 18년 했다. 저희 숙소도 팬에게 털린 적이 있다. 옛날에는 복도식 숙소잖아요. 소화전이 좀 큰데. 그 안에 팬이 숨어 있었다"고 했다.

또 "문이 가까우니까. 문을 열 때 비번을 보려고 거기 숨어서 있는 거다"고 했다.

이 프로그램은 사이코패스, 소시오패스, 나르시시스트 등 우리 주변에 숨어 있는 반사회적 인격들과 마주한 실제 경험담을 다루는 실화 기반 토크 프로그램이다.

<뉴시스>

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