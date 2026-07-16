검찰, ‘1조 펀드사기’ 옵티머스 김재현 추징금 22억 추가환수

1조 원대 옵티머스 펀드 사기 사건의 주범인 김재현 전 옵티머스 자산운용 대표에게 선고된 추징금 중 22억8000만원이 추가 환수됐다.

서울중앙지검은 16일 김 전 대표에게 선고된 추징금 751억7000만원 중 22억8000만원을 추가로 환수했으며, 이는 범죄피해재산으로서 관련 법령에 따라 피해자들에게 환부할 예정이라고 밝혔다.

서울 서초구 서울중앙지검 모습. 뉴시스

김 전 대표는 2018∼2020년 공공기관 매출채권에 투자한다며 1조3000억원대 투자금을 끌어모아 부실채권 인수와 펀드 돌려막기에 쓴 혐의(특정경제범죄 가중처벌법 위반)로 기소돼 2022년 대법원에서 징역 40년과 벌금 5억원, 추징금 751억7000만원을확정받았다.

검찰은 2020년 12월 김 전 대표가 차명법인 명의로 소유하고 있던 A사 비상장주식 285만주를 추징보전 조치했고, 해당 주식의 매각 대금을 수령했다. 아울러 2022년 김 전 대표의 옵티머스 관련 사건이 유죄로 확정된 후 김 전 대표가 실소유한 차명투자금과 리조트 회원권, 아내 명의 전세보증금 등을 찾아 추징하는 등 현재까지 총 216억6000만원을 환수했다. 환수한 돈은 범죄 피해재산으로서 관련 법령에 따라 범죄피해자들에게 돌려준다.

서울중앙지검은 “앞으로도 철저한 범죄수익환수를 통해 부정한 이익을 박탈하고, 경제범죄 피해자들의 피해 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

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