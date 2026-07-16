[속보] 靑, 유시민 ‘李대통령 필연적 실패’ 발언에 “대응 안해…檢개혁 흔들린 적 없어”

유시민 작가. 뉴스1

청와대는 16일 유시민 작가가 검찰 개혁 의지를 비판하며 이재명 정부에 대해 ‘필연적인 실패의 길로 가고 있다’고 발언한 것과 관련 “특정인 발언은 별도 입장이나 대응을 가지고 하지 않는다”고 일축했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 유 작가 발언에 대한 입장을 묻는데 이같이 말했다.

다만 강 수석대변인은 “청와대와 이 대통령의 ‘수사-기소 분리’라는 검찰 개혁 핵심 가치는 흔들린 적 없다”고 강조했다.

앞서 유 작가는 전날(15일) 유튜브 방송 매불쇼에 출연해 검찰 개혁 문제와 중도 확장 기조 등을 거론하며 “대통령이 매우 잘못된 판단을 하고 있고, 본인에게도 해가 되고, 나라에도 좋지 않은 방식으로 행동하고 있다고 본다”며 “이 대통령은 노선을 선택했고 저는 존중하는데, 그게 매우 위험한 선택이고 실패로 끝날 것이라고 본다”고 말했다.

유 작가는 “재건축인지 재개발인지는 모르겠지만, 정계 개편을 머릿속에 둔 것 같은데 옳다, 그르다를 떠나 필연적인 실패의 길로 가고 있다”면서 “대통령이 말하지 않은 ‘재건축’, ‘재개발’ 구상을 뒷받침하는 팀의 기획 수준이 형편없다”고도 했다.

유 작가는 지난달 26일에도 “이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다”며 이 대통령의 중도 확장 노선을 재건축에 빗대 비판했다.

이같은 유 작가 발언에 친명계를 중심으로 한 더불어민주당 내부에서는 “독설”, “금도를 넘었다” 등 공개 성토가 이어지고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지