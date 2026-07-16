강예원, “중국에서 좋은 경험” 밝은 미소 눈길

배우 강예원이 중국에서 좋은 경험 하고 왔다는 근황을 공개했다. 자연스러운 스타일링과 화창한 분위기가 담긴 사진이 공개되면서 관심을 모으고 있다.

배우 강예원이 중국에서 좋은 경험 하고 왔다는 근황을 공개했다. 자연스러운 스타일링과 화창한 분위기가 담긴 사진이 공개되면서 관심을 모으고 있다. 강예원 사회관계망서비스(SNS)

강예원은 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자신의 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재하며 “중국에서 좋은 경험 하고 왔다”며 “우리 모두 파이팅해요”라는 내용의 글을 함께 남겼다. 짧은 멘트로 해외 일정을 보낸 근황을 알리고 인사를 전한 것이다.

공개된 사진 속 강예원은 앞머리를 내린 긴 생머리에 내추럴한 메이크업을 더한 모습으로 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 특히 화창한 날씨와 어울리는 맑은 피부와 동안 비주얼이 시선을 사로잡았다.

의상 역시 눈길을 끌었다. 회색 계열의 원피스에 검정색 통굽 구두를 매치해 편안하면서도 발랄한 분위기를 연출했으며, 전체적으로 산뜻한 이미지를 완성했다. 특히 에스컬레이터 난간에 양팔을 올린 채 여유로운 포즈를 취하며 밝게 웃는 모습에서는 만족감과 편안한 분위기가 그대로 전해졌다.

배우 강예원이 중국에서 좋은 경험 하고 왔다는 근황을 공개했다. 자연스러운 스타일링과 화창한 분위기가 담긴 사진이 공개되면서 관심을 모으고 있다. 강예원 사회관계망서비스(SNS)

일부 누리꾼들은 “중국여행 어땠나”, “예쁘다”는 등의 댓글을 남겼다.

한편 강예원은 최근 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 출연해 가족사를 솔직하게 털어놓으며 화제를 모으기도 했다. 방송에서 그는 부친이 남긴 11억 원의 채무가 있었다는 상담을 받는 모습을 공개해 많은 시청자들의 관심을 받았다.

예능을 통해 진심 어린 이야기를 전한 그가 이번에 공개한 사진에서는 밝은 표정과 자연스러운 매력으로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

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