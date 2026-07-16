한동훈, 장동혁 직격 “싸움 걸어 연명하려는 것 아니냐”

한동훈 무소속 의원은 16일 국민의힘 복당 명분이 없다는 국민의힘 장동혁 대표의 비판에 대해 “저한테 어떻게든 싸움을 걸어서 연명해보고 싶은 것 아니겠나”라고 직격했다.

한 의원은 이날 여의도 국회의원회관에서 열린 국회 글로벌외교안보포럼에 참석한 후 기자들과 만나 “사적 욕심을 채우기 위해 (제 복당을) 반대하는 사람 숫자가 줄어들고 있다고 본다”면서 이같이 말했다.

무소속 한동훈 의원이 16일 국회 의원회관에서 열린 글로벌외교안보포럼 세미나에 참석하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 전날 한 언론 인터뷰에서 한 의원을 겨냥해 "자신은 계엄을 막고 탄핵을 주도한 사람으로 남고, 추경호 시장과 국민의힘은 사지로 몰아넣은 뒤 이제 와서 국민의힘에 복당하겠다는 게 도대체 무슨 논리냐"고 비판했다. 앞서 국민의힘 안철수 의원은 최근 추 시장(당시 국민의힘 원내대표)의 내란 중요임무 종사 혐의 1심 재판에 증인으로 출석해 “1차로 국회 본회의장에 모이라고 했을 때 경찰이 (국회 진입을) 막고 있었고, 이후 다시 당사로 모이라고 한 것이 한 의원이라고 들었다”고 증언했다. 이에 한 의원은 “사실과 다르다”고 반박하면서 양측의 진실 공방이 이어지고 있다.

장 대표는 인터뷰에서 “그때 한 의원이 ‘당사로 가자고 먼저 얘기한 건 접니다’라고 한마디만 했더라면 추 시장 재판은 전혀 다른 국면으로 갔을 것이고 특검의 기소가 무리한 기소였다는 것이 모든 국민께 알려졌을 것”이라며 “(그 얘기를 하지 않았던 이유는) 마치 한 의원은 추 시장이 대통령실과 의사소통을 하고 당사로 가자고 먼저 이야기해서 표결을 막았던 것처럼 주장했기 때문”이라고 지적했다.

그러면서 “계속 의도적으로 감춘 것처럼 됐고, 안 의원이 증언을 한 다음에도 계속 틀렸다고 주장한다. 그러면 추 시장이 처벌을 받으라는 것이냐”라고 목소리를 높였다.

이에 한 의원은 “뭐라고 말하든 제가 대꾸할 필요가 있을지 모르겠다”며 “대단히 중요한 과거이고 역사인데, 저는 거기에 집착하지 않고 미래의 보수 재건과 승리를 바라보겠다. 거기에 공감하는 모든 분과 함께하겠다”고 강조했다.

그는 연일 자신을 비판 중인 안 의원이 국민의힘으로 복당해선 안 되고 창당하라고 언급한 데 대한 의견을 묻자 “본인이 창당하신대요?”라고 반문했다. 이어 “제가 돌아간다고 말씀드렸다. 제가 말한 보수 재건은 2028년 (총선) 압승과 2030년 정권 탈환이다. 많은 분이 그 길에 공감하고 계신다는 걸 느낀다”고 말했다.

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