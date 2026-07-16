이찬진, 금리인상에 "변동성 더 확대될 수 있어…철저 대비해야"

이찬진 금융감독원장은 16일 한국은행 기준금리 인상으로 금융시장 변동성이 현재보다 확대될 수 있는 만큼 철저한 대비가 필요하다고 강조했다.



금감원은 이날 이찬진 원장 주재로 '금융상황 점검회의'를 열고 한국은행 금리 인상 결정에 따른 금융시장 동향과 대내외 리스크 요인을 점검했다고 밝혔다.

이찬진 금융감독원장이 16일 서울 영등포구 금융감독원에서 열린 금융소비자 현장 목소리 청취 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이날 한은 금융통화위원회는 물가안정을 위해 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트(p) 인상했다. 2023년 1월(연 3.25→3.50%) 이후 3년 6개월 만의 통화 긴축 결정이다.



이 원장은 "기준금리 인상은 시장의 예상에 부합하는 것"이라면서도 "최근 국내 주식시장 변동성이 크게 높아진 상황에서 중동지역 불안 지속과 미 기준금리 인상 가능성 등으로 향후 금융시장 변동성이 더욱 확대될 수 있다"고 진단했다.



그러면서 "철저한 대비 태세를 갖춰야 한다"고 주문했다.



주식시장 변동성 확대에 따른 반대매매 등으로 개인 투자자의 손실이 확대될 가능성에 대비해 증권사별 신용융자와 미수거래 추이 등을 점검하고 이상징후 발생 시 적극 대응하라고 당부했다.



아울러 기업 자금조달 여건과 취약차주 상환 부담 등 금리 인상으로 발생할 수 있는 부문별 리스크 요인을 면밀히 점검할 것을 지시했다.



시장금리 상승에 따른 기업들의 자금조달 애로 가능성을 점검하고, 은행 등 금융회사를 통해 필요 자금이 원활히 공급될 수 있도록 지원하도록 했다.



금리 상승에 따른 중·저신용자, 영세 소상공인, 취약 기업 등 채무상환 부담 증가 영향을 점검하고, 은행권의 생산적·포용금융 공급이 안정적으로 이뤄지도록 지원하라고 지시했다.



대출 연체율 상승 등 부실 확대에 따른 금융회사 건전성 악화에 대비해 선제적인 연체 정리를 통한 건전성 관리 강화를 지도하고, 중소형 금융회사의 유동성 현황을 점검해 필요하면 선제적인 유동성 확충을 유도하라고 했다.



일부 보험사의 경우 금리 상승에 따른 건전성 악화가 우려되므로 자산·부채 듀레이션 갭(만기 불일치) 축소 등을 통한 리스크 관리 강화를 유도하라는 방침도 전달했다.



외환시장 24시간 개장에 따라 환율 동향과 거래량 등을 면밀히 모니터링하고, 금융회사의 외화 조달·운용 여건 등을 상시 점검하라고 덧붙였다.



이 원장은 "국내 실물 경제의 견조한 회복 흐름이 우리 경제와 금융권 전반에 확산할 필요가 있다"며 금융시장 안정, 금융회사 건전성 관리 등을 위해 관계기관 간 긴밀한 공조 아래 업무에 최선을 다하라고 당부했다.

<연합>

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