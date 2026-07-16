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양상국 "숙종처럼 후궁 여럿 두고 싶다…국가 위해서"

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코미디언 양상국이 과거 숙종이 후궁을 여러 명 거느린 것에 대한 부러움을 드러냈다.

 

양상국은 15일 TV조선 예능 프로그램 '왕은 무얼 자셨는가'에 출연해 한국사 강사 최태성·방송인 신기루·지예은·배우 임호 등과 함께 숙종의 밥상에 대해 이야기 나눴다.

양상국·신기루·최태성. &#39;왕은 무얼 자셨는가&#39; 유튜브 캡처
양상국·신기루·최태성. '왕은 무얼 자셨는가' 유튜브 캡처

앞서 임호는 드라마 '장희빈'에서 숙종을 연기한 적 있다.

 

지예은이 "선배님 '장희빈' 촬영할 때 보양식 많이 드셨냐"고 하자 "음식보다는 당파 싸움을 많이 했다"고 했다.

 

임호는 "제일 많이 한 대사가 '음 낯이 익구나'였다. (숙종은) 후궁이 되게 많았다"고 말했다.

 

이에 양상국이 "숙종은 진짜 카사노바냐. 후궁 간택을 절제하는 왕이 있을 수 있고, 가진 능력 100을 다 발휘하는 사람이 있는데 숙종은 100을 한 거 아니냐"고 했다.

 

이에 최태성이 "국가를 위한 일이다"라고 하자 양상국이 "저도 국가를 위해서 하고 싶다"며 웃음을 자아냈다.

 

임호는 "이런 대화를 가운데 앉아서 듣고 있으니 민망하다"고 했다.

<뉴시스>


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