양상국 "숙종처럼 후궁 여럿 두고 싶다…국가 위해서"

코미디언 양상국이 과거 숙종이 후궁을 여러 명 거느린 것에 대한 부러움을 드러냈다.

양상국은 15일 TV조선 예능 프로그램 '왕은 무얼 자셨는가'에 출연해 한국사 강사 최태성·방송인 신기루·지예은·배우 임호 등과 함께 숙종의 밥상에 대해 이야기 나눴다.

양상국·신기루·최태성. '왕은 무얼 자셨는가' 유튜브 캡처

앞서 임호는 드라마 '장희빈'에서 숙종을 연기한 적 있다.

지예은이 "선배님 '장희빈' 촬영할 때 보양식 많이 드셨냐"고 하자 "음식보다는 당파 싸움을 많이 했다"고 했다.

임호는 "제일 많이 한 대사가 '음 낯이 익구나'였다. (숙종은) 후궁이 되게 많았다"고 말했다.

이에 양상국이 "숙종은 진짜 카사노바냐. 후궁 간택을 절제하는 왕이 있을 수 있고, 가진 능력 100을 다 발휘하는 사람이 있는데 숙종은 100을 한 거 아니냐"고 했다.

이에 최태성이 "국가를 위한 일이다"라고 하자 양상국이 "저도 국가를 위해서 하고 싶다"며 웃음을 자아냈다.

임호는 "이런 대화를 가운데 앉아서 듣고 있으니 민망하다"고 했다.

<뉴시스>

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